Salió de la cárcel y fue asesinado en la vía pública el mismo día

La Comisaría 115° del barrio Arroyo Porã, ubicado en el distrito de Cambyretá, en el departamento de Itapúa, informó sobre un supuesto hecho de homicidio registrado el miércoles 18 de marzo, a las 22:30 horas. Según testigos, una discusión entre la víctima y los presuntos autores terminó con el hombre herido de bala en la vereda de la comunidad.

La víctima fatal fue identificada como Ricardo Andrés Cuenca (32), alias “Piolo”. Presentaba una herida de arma de fuego en el tórax. Según el informe policial, el hombre falleció en el lugar.

Según testigos, tres hombres a bordo de una motocicleta tipo Titán, de color negro, rondaban la zona. Uno vestía remera blanca y jeans, quien sería el presunto autor material del hecho.

Los relatos indican que, al verlos, la víctima desenvainó un machetillo y los desafió. En ese momento, uno de los ocupantes del biciclo sacó un arma de fuego y disparó. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Cuenca.

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Salió de reclusión y lo asesinaron

Alias Piolo tenía antecedentes por robo y hurto agravado en 2015, además de tentativa de lesión grave en 2017. Ese mismo día había recuperado su libertad por un supuesto hecho de hurto, según detallaron los intervinientes.

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Los atacantes huyeron rápidamente. Vecinos alertaron a la comisaría mediante una llamada telefónica. Personal policial llegó al lugar y constató el deceso.

Fueron convocados agentes de los departamentos de Investigaciones y de Criminalística para los procedimientos de rigor. La Policía prosigue las averiguaciones para identificar a los responsables.