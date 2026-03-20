Investigaban un golpe y pillan que policía procesado por asalto incumplía medidas

La víctima del violento asalto domiciliario registrado en la noche del sábado último fue Elmor Alfredo Ambrasath Friesen (69), quien sufrió golpes en todo el cuerpo y una herida cortante en la cabeza. En el momento del ataque el hombre se encontraba solo en el sitio.

Allegados a la familia señalaron que Elmor y su pareja, una mujer también descendiente de alemanes, vivían anteriormente en el barrio Sajonia de Asunción y que tienen tres hijas, quienes ejercen la medicina en España.

Desde hace 14 años aproximadamente, Elmor y su pareja se mudaron a una propiedad ubicada en la compañía Loma Paraíso de San José de los Arroyos. Sus hijas acostumbraban enviarles dinero emm euros, que estaban destinados a la compra de una propiedad en la ciudad de Coronel Oviedo. Según los investigadores, la familia ya tenía guardado en la caja fuerte de la casa la suma de 60.000 euros.

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El pasado fin de semana Elmor y su pareja se trasladaron a la capital del país, donde se quedaron en la casa que tenían allá e iban a aprovechar ese tiempo para cobrar por el alquiler de algunas propiedades en la ciudad.

El momento del asalto

Elmor decidió regresar solo a la casa de Loma Paraíso en la tarde del sábado 14, donde en la noche fue sorprendido por tres maleantes, quienes ingresaron a la casa armados y tapabocas.

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Los criminales redujeron a golpes al dueño de casa y luego abrieron con herramientas la caja fuerte, donde estaban guardados 60.000 euros, G. 50.000.000, joyas, y colección de armas. Los criminales cargaron el botín en la camioneta de la víctima, una Nissan Frontier que compraron hace 15 días y escaparon del sitio.

El vehículo fue abandonado en el kilómetro 114 de la ruta PYO2, donde los sospechosos abordaron un automóvil Toyota Corola o Allion, en el que prosiguieron la huida, según explicaron los policías.

Policía no estaba en su casa y ordenaron su recaptura

Tras la denuncia del hecho, agentes de la comisaría jurisdiccional y del departamento de Investigaciones llegaron al sitio y el primer nommbre que saltó al tapete fue el del suboficial Richar Cáceres Ojeda (38), oriundo de la misma zona y quien actualmente está procesado como autor material de un asalto a mano armada registrado el 25 de enero del 2025 en la ciudad de Alberdi, departamento de Ñeembucú.

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Los investigadores revisaron la casa paterna del suboficial Cáceres que está en San José de los Arroyos, donde averiguaron que él había elegido una propiedad del municipio de José Domingo Ocampos para cumplir su prisión domiciliaria.

Pero cuando los uniformados llegaron a esta propiedad lindante con el departamento de Alto Paraná no encontraron al suboficial Cáceres. Por este motivo, los investigadores informaron del hecho al juzgado de Ñeembucú, que inmediatamente dispuso la recaptura del procesado y una vez detenido, sea nuevamente remitido a la prisión.

Sin embargo, el jefe de Investigaciones de Caaguazú, comisario principal Héctor Aguilar aseguró que hasta el momento no tienen ningún elemento que pueda conectar al ahora prófugo, suboficial Cáceres con el asalto a la familia en Loma Paraíso.