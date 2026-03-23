San Rafael del Paraná: Pastor evangélico de Encarnación falleció en accidente rutero; su hijo se salvó de milagro

La Policía Nacional informó sobre un siniestro vial con desenlace fatal, que ocurrió la madrugada del domingo, cerca de las 3:00, sobre la ruta PY07, en el distrito de San Rafael del Paraná, en el departamento de Itapúa.

La víctima fatal fue identificada como Víctor Carlos Cabrera Ortiz (49). El hombre sería un pastor de una iglesia evangélica en el barrio Chaipé de Encarnación. El religioso viajaba en un automóvil de la marca Toyota Corona de color gris, con matrícula ATX161.

El rodado fue impactado por detrás por una camioneta tipo Chevrolet S10 Midnight, color gris, con matrícula AAOA807. Estaba al mando de Ever Wilson Possebon Brisuela, oriundo de la zona.

Según las inspecciones criminalísticas, ambos vehículos iban en la misma dirección, desde San Rafael hacia Encarnación, y se trataría de una colisión por alcance. El impacto se dio del lado izquierdo de la parte trasera del Toyota Corona, lo que ocasionó el aplastamiento del chasis de ese lado.

Lea más: Disparó y apuñaló a su vecino tras discusión luego de una partida de naipes en Itapúa Poty

Se salvó “de milagro”

El hijo del líder religioso viajaba como acompañante con su padre. Se trata de Federico Ezequiel Ortiz Soto (19), quien resultó con lesiones menores a pesar de la aparatosidad del accidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El joven detalló a los intervinientes que, previo a la colisión, la camioneta se habría acercado a gran velocidad por atrás y realizó señas de luz a su padre, que estaba al volante. Luego, la luz alta del automóvil los habría cegado y sintió el impacto que los arrojó al costado del camino.

Bomberos voluntarios habrían asistido a Cabrera Ortiz, pero llegó sin signos de vida al Centro de Salud de San Rafael del Paraná.

Possebon fue sometido al alcotest, con resultado negativo. Fue detenido por disposición del fiscal de turno, quien se encuentra a disposición del Juzgado Penal de Garantías y se expone a un proceso por homicidio culposo.