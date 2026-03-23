Disparó y apuñaló a su vecino tras discusión luego de una partida de naipes en Itapúa Poty.

Un hombre fue hallado muerto en un camino vecinal del asentamiento Catupyry, en la compañía Primera Línea del distrito de Itapúa Poty, en el séptimo departamento. La víctima fatal fue identificada como Adolfo Maciel (54), oriundo de la zona.

Agentes de la Comisaría 57ª de San Buenaventura intervinieron ante la comunicación del hecho y constataron que el hombre yacía sin signos de vida. La médica forense Claudia Insfrán determinó la posible causa de muerte como un “shock hipovolémico por herida de arma blanca”.

En el momento del hallazgo del cuerpo, los intervinientes constataron una herida en el abdomen, producida por un arma blanca, pero la verificación forense halló rastros de herida de arma de fuego, aparentemente de un disparo de escopeta por la espalda.

El homicidio se habría cometido a las 21:20 del sábado, a unos 600 metros de la vivienda de la víctima. El hecho es investigado por el agente fiscal de turno de la Unidad Penal en Edelira, Luis Casaccia.

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Investigan circunstancias

Los intervinientes manifestaron que pobladores de la zona señalan como presunto autor del hecho a un vecino de la zona. Identificaron a Luis Toledo Venialgo, a quien no encontraron en su residencia.

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Según detallaron, ambos estaban compartiendo en la vivienda de la víctima en una partida de truco, lo que desembocó en discusiones. Posteriormente, ambos salieron a la calle donde se habría cometido el crimen.

Los investigadores continúan con la búsqueda del presunto autor, para esclarecer las circunstancias en las que sucedió el hecho.