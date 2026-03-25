Confirman condenas por homicidio doloso a miembros del clan Rotela

El 19 de diciembre del 2025 fueron condenados por homicidio doloso y asociación criminal Matías Abrahan Romero Presentado, alias “Tara”, a 25 años de prisión; Mario Ramón Barrios Ibarra, alias “Leito”, a 27 años y Rodney del Rosario Garelik Benítez, alias “Rom Rom”, a 25 años.

Los tres, quienes según el Ministerio Público pertenecían al clan Rotela, fueron condenados por el asesinato de Catalino Leguizamón, registrado en abril del 2022. La víctima era un exconvicto que había sido condenado por el crimen del comisario Lorenzo Cáceres en 1993.

Según la investigación, Matías Romero fue conductor de uno de los vehículos involucrados en el ataque, al igual que el encargado de la logística y vigilancia de la víctima. Rodney Garelik fue el conductor de la motocicleta utilizada en el asesinato y Mario Barrios fue el tirador.

Confirmación de las condenas

Ahora, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, integrado por los doctores Bibiana Teresita Benítez Faria, José Agustín Fernández Rodríguez y Delio Antonio Vera Navarro, confirmó las mencionadas condenas a los asesinos.

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