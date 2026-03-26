Dictan altas condenas por narcotráfico contra una pareja en Pedro Juan Caballero

Un tribunal de la Circunscripción Judicial de Amambay, presidido por la jueza Librada Peralta e integrado por los magistrados Mario Peralta y Marcelina Quintana, resolvió el miércoles último declarar culpables y condenar por el hecho punible de posesión y tráfico de drogas a Diego Augusto Vázquez Duarte, de 31 años, y a su esposa Rosana Giménez de Vázquez.

El hombre fue sentenciado a 15 años de prisión, la pena máxima prevista en el país para casos de narcotráfico, mientras que la mujer recibió una condena de 13 años de cárcel.

El fallo judicial puso fin al proceso penal en su primera instancia, iniciado en abril de 2022, cuando agentes antidrogas incautaron 1.117 kilogramos de cocaína durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Mariscal Estigarribia de Pedro Juan Caballero.

Fiscal pidió penas menores

El fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, estuvo a cargo de la acción penal durante el proceso. El representante del Ministerio Público solicitó 13 años de prisión para Diego Augusto Vázquez Duarte y 10 años de cárcel para su esposa, Rosana Giménez de Vázquez, planteando como atenuante que ninguno de los cónyuges contaba con antecedentes penales.

Sin embargo, el tribunal integrado para el juicio oral y público realizado en Pedro Juan Caballero, decidió imponer penas mayores, considerando la significativa magnitud del caso, debido a la enorme cantidad de droga incautada.

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Según fundamentó el colegiado, la sentencia se basó en que la incautación de esa cantidad de sustancia estupefaciente comprometía gravemente la salud pública, bien jurídico protegido por la legislación vigente.

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Antecedentes del caso

En la noche del 22 de abril de 2022, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) allanaron una vivienda ubicada en el barrio Mariscal Estigarribia de Pedro Juan Caballero.

Durante el procedimiento, los intervinientes hallaron y decomisaron 1.117 kilogramos de cocaína, además de detener a la pareja que residía en el lugar, identificada como Diego Augusto Vázquez Duarte y Rosana Giménez de Vázquez, quienes finalmente fueron condenados tras el juicio oral y público.