Atrapan en Pedro Juan Caballero a sicario brasileño con condena de 22 años de cárcel en su país

Un brasileño considerado por las fuerzas públicas connacionales y del vecino país como de alta peligrosidad, fue capturado este viernes en Pedro Juan Caballero durante un operativo conjunto efectuado por agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay y de la Policía Civil de Ponta Porã, Brasil.

El detenido se trata de Patrick Fernandes de Oliveira, de 33 años, sobre quien pesaba una orden de captura firmada en 2025 por un juez del Estado de Minas Gerais, Brasil, en el marco de una condena de 22 años de cárcel por homicidio doloso. Además el ahora privado de su libertad, tiene en su haber otros casos de homicidio y Asociación Criminal por lo que encaja en el perfil de persona de alta peligrosidad, según el comisario Abel Cantero, subjefe de la dependencia policial responsable de la operación policial conjunta.

Igualmente, desde la Dirección de Policía de Amambay, el comisario Sergio Sosa, jefe de Seguridad Ciudadana, valoró como altamente positiva la tarea desplegada y como muy fructífero el resultado obtenido por los intervinientes.

Estaba mimetizándose con la población civil, afirma jefe policial

El comisario Abel Cantero, subjefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional en Amambay, informó que Patrick Fernandes de Oliveira (33) estaba mimetizándose con la población civil de la zona. “Tenemos la información de que desde el 2022 estaba por acá, utilizaba documento falso y cambiaba de casa con frecuencia, por eso decimos que se mimetizaba con la población civil”, expresó Cantero. Agregó que por el escenario planteado, el mismo será expulsado; refirió además que otras dos personas que se encontraban con él están siendo sujetos de investigación para determinar plenamente su identidad y encontrar otras referencias sobre los mismos.

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El procedimiento de captura del brasileño se llevó a cabo en la mañana de este viernes en Acosta Ñu y Comuneros del barrio María Victoria de esta capital departamental.