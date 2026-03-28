Asesinan de varios disparos a un hombre con antecedentes penales en Pedro Juan Caballero

Un hecho de homicidio ocurrió este sábado en la ciudad de Pedro Juan Caballero; resultó víctima César Daniel Valdez Ferreira, de 30 años, sobre quien pesaba una orden de captura por robo agravado, además del registro de antecedentes penales por casos de hurto agravado, según un informe de la Policía Nacional.

El cuerpo del infortunado fue encontrado en el asentamiento San Francisco, situado en la fracción Mangal del barrio General Genes de la capital departamental de Amambay. El médico forense de la Fiscalía constató que presentaba varias heridas en el rostro y otras partes del cuerpo, mientras que los agentes de criminalística recogieron 16 vainillas servidas de pistola calibre 9 mm del lugar del hecho, según un boletín emitido por la Comisaría 6ta. de esta ciudad.

Quiénes fueron los autores?

De acuerdo con un informe elaborado por la jefatura de la Comisaría 6ta. de Pedro Juan Caballero, a cargo del comisario Francisco Galeano, el crimen fue perpetrado por dos sujetos hasta ahora desconocidos que huyeron del lugar tras cometer el hecho; detalles en cuanto al tipo de vehículo en el que se movilizaban y finalmente huyeron los asesinos, no fueron revelados por los intervinientes.

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Fuentes investigativas indicaron que si bien aún no se tiene certeza del trasfondo del crimen, por las características del hecho y el perfil de la víctima, se trataría de un ajuste de cuentas entre personas vinculadas al mundo delincuencial. El caso quedó a cargo del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional para las tareas tendientes al esclarecimiento de lo ocurrido.