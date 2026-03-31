Queso y huevo fueron los productos más demandados en Feria de la Pastoral Social en Encarnación

La Feria Agroecológica de la Pastoral Social de la Diócesis de Encarnación es desarrollada cada viernes en la capital del departamento. Para la Semana Santa, ofertaron su producción en una fecha especial para que la ciudadanía pueda acceder a productos frescos y de calidad.

Este martes 31, durante la mañana, los productores se colocaron en la vereda de la calle Cerro Corá, al costado del Centro Regional de Educación de Encarnación (CREE). Los feriantes destacaron que, a pocas horas, el huevo casero y el queso Paraguay se agotaron, debido a que son ingredientes requeridos para hacer la tradicional chipa.

Los productores provienen de comunidades parroquiales de distritos como Nueva Alborada, Cambyretá y San Pedro del Paraná. El objetivo es promover el cultivo agroecológico como medio de sustento en las comunidades, hasta que puedan conformarse en el futuro en cooperativas de producción, según detallaron los organizadores.

Este Viernes Santo no estarán en su lugar habitual, por lo que trasladaron esa fecha al martes. Desde el próximo viernes 10 de abril, anuncian que retomarán la presencia semanal habitual.

En la feria se pueden encontrar derivados del trigo, girasol, aceites, cárnicos, hortalizas, yerba y miel agroecológica, además de productos elaborados como empanadas, pan dulce y otros preparados. También frutas y hortalizas y frutas orgánicas, que son cultivadas sin utilizar químicos.

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Agricultura familiar campesina

La Pastoral Social de la Diócesis de Encarnación, a través de un proyecto de fortalecimiento de la agricultura familiar, acompaña la realización de una feria agroecológica que se desarrolla semanalmente en la ciudad capital de Itapúa.

Actualmente, son 25 parroquias en Itapúa las que siguen este modelo de fomento a la agricultura familiar y campesina en Itapúa.

Los referentes del proyecto estimaron que es crucial el espacio de las ferias para acercar los productos orgánicos de calidad al público. Además, para el productor es una gran fuente de ingreso sin intermediarios, lo que les generará un buen circulante para pasar de la mejor manera los días santos.