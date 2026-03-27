Encarnación: ¿Qué más se puede hacer por La Perla del Paraguay además de conocer sus bellas playas?

La capital del departamento de Itapúa es reconocida por sus paradisíacas playas a orillas del río Paraná, situándose principalmente entre las opciones más elegidas para hacer turismo interno. No obstante, la bella ciudad cuenta con muchos destinos ideales para conocer.

Encarnación fue declarada la “Perla del Paraguay” por la Cámara de Diputados, y este mes de marzo celebró 411 años de su fundación. Durante la Semana Santa, es uno de los lugares privilegiados por quienes aprovechan los feriados para un tiempo de relajación en el sur del país.

Su principal atractivo es su bella costanera, que ofrece los mejores paisajes de atardeceres a orillas del río Paraná. Sus playas, por su parte, están habilitadas todo el año para poder ingresar al agua si el clima acompaña.

La cercanía del microcentro, el espectacular paseo gastronómico y varios servicios ofrecen el confort necesario para disfrutar al máximo de este destino durante todo el año, más allá de que haya culminado la temporada alta de verano..

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¿Qué más hacer?

A pocos metros de la playa San José se encuentra el museo Memoria Viva, dentro del monumento al exmolino Harinero San José. Cuenta con piezas y muestras fotográficas del pasado de la ciudad, principalmente de la transformación que sufrió tras la inundación generada por la puesta en funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

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El acceso es libre y gratuito. Actualmente contará con una nueva muestra del Cine Imperial, con artículos originales del primer cine de la ciudad, inaugurado en 1938. Los horarios habilitados al público son de lunes a viernes, de 7:00 a 17:00.

Al otro extremo de la playa, en la intersección de la avenida Costanera y la avenida José Gaspar Rodríguez de Francia, dentro de la réplica de la Estación del Ferrocarril, se encuentra el Museo Ferroviario de Encarnación. Permanece abierto de lunes a viernes, de 7:00 a 17:30, y los sábados y domingos, de 13:00 a 17:30.

Sobre la avenida Irrazábal y la calle Aquidabán se ubica el Centro de Identidad Nikkei en Paraguay, conocido como la Casa del Té. Los lunes, miércoles y viernes abre de 8:00 a 15:30, mientras que los martes, jueves y sábados, de 8:00 a 12:30.

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Turismo religioso y más

Entre los atractivos del turismo religioso destaca el Santuario Natural de Itacuá, un lugar de esparcimiento y reflexión. Muchos turistas se acercan en busca de paz y para conocer la gruta de la Virgen, ubicada a orillas del río Paraná.

También la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación, en el microcentro, es una estructura que data de 1928 y concentra un legado histórico de la ciudad.

En el barrio San Blas Independencia, camino al Santuario Natural de la Virgen de Itacuá, se encuentra el museo Alberto Delvalle, abierto de martes a domingo, de 9:00 a 17:30.

En cercanías, hacia el barrio San Isidro, se encuentra la Granja Educativa “Don Severo”, conocida por ofrecer una experiencia cercana con carpinchos. Es una experiencia única que permite a los visitantes estar en contacto con animales de granja y aprender de ellos. La entrada cuesta G. 10.000.

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Historia y naturaleza

Otro lugar a conocer en pleno microcentro es el Museo Casa de la Victoria. Está entre las calles General Artigas y Cerro Corá, y cuenta con una colección de elementos de la época de la Guerra de la Triple Alianza y la Guerra del Chaco. Abre de lunes a viernes en dos horarios: de 7:00 a 11:00 y de 14:00 a 17:00.

Para los más pequeños y amantes de la naturaleza, el Minizoológico Juan XXIII ofrece una muestra de especies nativas resguardadas. Está ubicado en el barrio Quiteria y puede visitarse de 9:00 a 17:00 todos los días, con un costo de acceso de G. 10.000.

La ciudad ofrece una gran variedad de sitios únicos para conocer y que responden a todo tipo de gustos, lo que la convierte en un punto clave para disfrutar en familia.