Fiscalía de Derechos Humanos investiga rara muerte de un joven, tras ser detenido

La agente fiscal Zully Figueredo abrió una investigación sobre el caso con la carátula Lesión corporal en el ejercicio de funciones públicas. De acuerdo con datos proveídos por los parientes y allegados, lo primero que van a solicitar en el marco de las pesquisas es la exhumación del cadáver para ser sometido una necropsia.

Igualmente, los investigadores del caso van a solicitar todas las documentaciones del operativo policial en que fue demorado el joven Edgar Darío Amarilla por una patrulla de la comisaría de la capital del país.

Según la denuncia de los mismos familiares de la víctima, Amarilla cobró su sueldo semanal en la tarde del sábado 28 de marzo alrededor de las 19:30 y se dirigió a su casa; por el camino ingresó a un supermercado para comprar algunas cositas, incluyendo una torta, con el fin de celebrar el cumpleaños de su pareja, en su casa del barrio Jukyty de Asunción, donde nunca llegó.

Lea más: Denuncian muerte, en raras circunstancias, de joven demorado por la Policía

Alrededor de las 22:30 de esa misma noche, el subcomisario Marcos Núñez acompañado del suboficial inspector Reinaldo Ramírez, ambos de la referida comisaría de Asunción y a bordo de una patrullera acudieron hasta la calle San Fernando casi Pizarro para verificar una denuncia de intento de robo domiciliario, dictado a través del Sistema de Emergencia 911.

Según el informe policial, los uniformados encontraron a Edgar en la vereda de la casa de la denunciante; por lo que procedieron a su demora y traslado hasta la comisaría, donde el hecho fue comunicado a la fiscala Fátima Girala, quien ordenó la libertad del demorado, porque no se concretó el robo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, para ese momento Edgar ya se había descompensado en el calabozo, supuestamente estaba muy intoxicado, por lo que los mismos policías buscaron a sus familiares y localizaron a uno de los hermanos de la víctima, a quien identificaron como Pablo Amarilla.

Le practicaron tomografía

Pablo retiró a Edgar de la comisaría, bajo acta y esa misma madrugada lo llevó al Hospital de Barrio Obrero, de donde supuestamente fue trasladado al Hospital de Calle’í de San Lorenzo para una tomografía. Este hecho levantó aún más las sospechas de los familiares, ya que este estudio se le practica a un paciente con golpes, señalaron.

Finalmente, la víctima fue nuevamente trasladada al Hospital de Trauma. Allí quedó internada y en ese lugar se registró su muerte, en la madrugada del lunes 30 de marzo.

Desde un principio los familiares denunciaron que Edgar falleció a causa de golpes que supuestamente le aplicaron los uniformados durante el procedimiento de su demora, tras la denuncia de intento de robo.

Pero el jefe de la comisaría, comisario principal Víctor Perdomo, negó que haya ocurrido lo denunciado.

Aseguró que la víctima no estuvo ni dos horas en la sede policial, explicó que todo lo actuado fue comunicado al Ministerio Público y que según el acta de fallecimiento expedida por la doctora Talhia Torres del Hospital de Trauma, Edgar expiró por falla multiorgánica.

Añadió que el informe no habla en ningún momento de golpes ni otro tipo de lesiones.