Policiales
07 de abril de 2026 - 12:22

Alerta MAFE: piden ayuda para localizar a cuatro menores desaparecidos

Alerta MAFE
Policía Nacional

En las últimas horas, la Policía Nacional emitió alertas MAFE de localización sobre cuatro personas menores de edad que se encuentran con ubicación desconocida, solicitando ayuda a la ciudadanía para ubicarlas.

Por ABC Color

Una de las alertas corresponde a Javiyi Magalí Barrios Ruiz Díaz, de 16 años, vista por última vez en la mañana de ayer, lunes, en el barrio Inmaculada de la localidad de Remansito (departamento de Presidente Hayes).

Alerta MAFE

También se busca localizar a Estefanía Monserrat Arévalos (15), vista por última vez ayer por la mañana en el barrio San Antonio de la ciudad de Encarnación. La adolescente vestía un uniforme de la escuela básica Lucas Bruder, del mismo barrio.

Alerta MAFE

Igualmente, se emitió una alerta para la localización de Fernando Nicolás Gines Lezcano (14), visto por última vez el último sábado, aproximadamente a las 14:00, en el barrio Terminal de la ciudad de Asunción.

Alerta MAFE

Finalmente, se emitió una alerta de búsqueda de Rodrigo Ezequiel Fernández Martínez (15), quien fue visto por última vez el pasado viernes por la noche en la calle Salvador del Mundo, también en Asunción.

Cualquier información sobre la ubicación de estas personas puede ser comunicada al sistema 911 de la Policía Nacional, a la línea del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía (0986 76 00 83) o a las líneas 130 (Búsqueda y Localización) o 147 (Fono Ayuda).