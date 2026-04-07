Comandante César Silguero completó su nueva cúpula policial

El flamante comandante de la Policía Nacional (PN), comisario general director César Roberto Silguero Lobos, de la promoción 1992, fue designado ayer por el presidente de la República, Santiago Peña Palacios, mediante un decreto que se publicó en horas de la tarde.

Inmediatamente después, el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, presentó públicamente a Silguero en una conferencia de prensa que se hizo en Mburuvicha Roga.

En ese mismo acto, Riera anunció a su nuevo viceministro de Seguridad Interna, comisario general comandante Carlos Humberto Benítez González, de la promoción 1991, quien justamente dejó la Comandancia de la Policía a Silguero, quien a su vez venía ocupando la Subcomandancia.

El decreto de nombramiento de Carlos Benítez también ya se emitió ayer de tarde. Remplazó al comisario general director retirado Óscar Rafael Pereira Aguilar, de la promoción 1988, quien trabajo al lado de Riera desde el inicio de este gobierno, en 2023.

Ya que el subcomandante Silguero subió como comandante, el nuevo subcomandante de la Policía ahora será el comisario general director Feliciano Martínez Peña, de la promoción 1993, aunque el decreto de confirmación de este aún no se publicó.

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Feliciano Martínez era hasta ayer el director general de Prevención y Seguridad, es decir, el tercero al mando en la Policía.

En lugar de Martínez, fue nombrado hoy su camarada de promoción, comisario general director Ángel Franco Muñoz, quien deja de ser director general de Inteligencia Policial, puesto ahora ocupado por otro camarada de ambos, Luis Ramón Bazán Rojas.

Este último era director general de Asuntos Internos, donde ahora fue promocionada la comisario general inspector María Vicenta Bejarano Espinoza, de la promoción 1994.

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Las demás direcciones generales de la Policía quedan intactas. Marcelino Espinoza Medina en Investigación Criminal. Ignacio Ramón Muñoz en Talento Humano. Pablo Fredy Ortiz González en Justicia Policial. Brígido Ernesto Ojeda Báez en Instituto Superior de Educación Policial. José Concepción Vera Gamarra en Administración y Finanzas. David Mariano Torales González en Sanidad Policial.

Otro que fue promovido es el comisario principal Félix Adrián Hermosilla Carballo, de la promoción 1996, quien desde ahora es director de Auditoría de Personal Policial y del Régimen Disciplinario, cargo que era desempeñado por la también ascendida María Vicenta Bejarano.

Uno debe pasar a retiro para que el otro ascienda de grado

En la Policía Nacional, el grado de comisario general comandante es de cuatro estrellas. El de comisario general director es de tres estrellas. Y el de comisario general inspector es de dos estrellas.

Con esta serie de movidas, ahora el excomandante, comisario general comandante Carlos Benítez, debe pasar a retiro para que su sucesor, el comisario general director César Silguero, pueda finalmente también ascender al último grado posible en la institución, el de cuatro estrellas, y que de ese modo ya no sea considerado comandante interino.

Previamente, el Congreso debe dar el acuerdo constitucional para el ascenso de Silguero.

Aparentemente, el comisario Carlos Benítez fue llevado como viceministro de Seguridad Interna para que pudiera asumir después ya como ministro del Interior, en caso de que Enrique Riera tuviera que volver al Senado para reforzar el movimiento oficialista Honor Colorado (HC), que en las últimas semanas perdió valiosos votos.