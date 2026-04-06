Carlos Benítez es nuevo viceministro de Seguridad y César Silguero pasa a ser comandante de la Policía

El que hasta ahora sigue siendo oficialmente el viceministro de Seguridad Interna, comisario general retirado Óscar Pereira será reemplazado formalmente este jueves por el que hzsta hora sigue siendo comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Benítez.

El acto .see llevará a cabo en la Academia Nacioal, en Luque y se espera que participe el mandatario Santiago peña.

Carlos Benítez, de este modo, acomapañará la gestión del ministro del Interior Enrique Riera Escudero, incluso podria llegar a ser el próximo secretario de Seguridad si Riera tuviera que volver al Senado, donde el oficialismo representado por Honor Colorado perdió varios votos en los últilmos meses.

El que es todavía subcomandante comisario general César Silguero, va a quedar como comandante.

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El nuevo subcomandante podría ser el comisario general Feliciano Martínez, quien se desempeña actualmente como director general de Prevención y Seguridad, es decir el tercero mando de la institución por detrás de Silguero y Benítez.

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