Imputación y cárcel para el único sospechoso del crimen de un ganadero brasileño en Bella Vista Norte

El fiscal de Pedro Juan Caballero, Emilio Álvarez, informó que existe un significativo avance en la investigación del asesinato del hacendado brasileño Osmar de Assis Teixeira, de 68 años, ocurrido el pasado 01 de abril en el interior de la Estancia Guadalupe, propiedad de la víctima, ubicada en la colonia Casualidad del distrito de Bella Vista Norte.

En ese marco, indicó que horas después del crimen, se procedió a la detención del hasta ahora único sospechoso, identificado como Juan Carlos Gayozo Vera, de 50 años, capataz de la Estancia Ña Bori, colindante con la hacienda de la víctima. Álvarez señaló que formuló imputación por homicidio doloso en contra del detenido y requirió la prisión preventiva del mismo, petición que tuvo curso favorable ya que el juez de garantías del mencionado distrito, Edgar Ramírez, resolvió enviar a la cárcel al procesado. “El caso está cerrado en un 90%; falta encontrar el arma homicida para que sea en un 100%”, expresó el representante del Ministerio Público.

De Assis había recibido un disparo con escopeta calibre 12 mm cuando se encontraba haciendo recorrido de control del hato ganadero que poseía. Para ese trabajo, salió del casco central del establecimiento en compañía de su hijo menor de edad y un adulto que sería empleado de la estancia, pero en el momento en que fue emboscado se encontraba prácticamente solo ya que los demás tomaron direcciones diferentes para realizar la inspección de rutina y estaban entre 200 a 300 metros del lugar del hecho en ese instante.

“Fue capataz, fue don Gayozo”, dijo la víctima en su agonía

Tras recibir el escopetazo, Osmar De Assis Teixeira (68), cayó al suelo, malherido, pero en su agonía, habría tenido tiempo de delatar al que le disparó. Al escuchar el disparo, tanto el hijo menor como el trabajador, se acercaron hasta la víctima. “La víctima estaba todavía consciente cuando se le acercaron, primero el adulto y después el adolescente y le mencionó a Gayozo como el que le disparó”, indicó el fiscal Emilio Álvarez sobre dicha circunstancia.

Agregó que el mismo les habría manifestado “Fue capataz, fue Don Gayozo”, refiriéndose al ahora imputado y preso Juan Carlos Gayozo Vera (50).

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Casi fueron a los golpes, días antes del crimen

De acuerdo con las manifestaciones del fiscal Emilio Álvarez, víctima y supuesto victimario, casi fueron a los golpes, cuatro días antes del asesinato del ganadero. “Cuatro días antes del hecho, casi fueron a los golpes y otras personas lograron evitar; antes ya hubo roces entre ellos según la viuda, la víctima le reclamaba al señor Gayozo porque las ovejas del establecimiento donde el mismo era capataz, entraban a comer pasto en la propiedad de la víctima”, dijo Álvarez, quien lamentó que se haya llegado al extremo de cometer un crimen “en una situación hasta menor” y que se podía resolver de otra manera.

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El pasado 01 de abril, Osmar De Assis Teixeira, fue emboscado cuando inspeccionaba el hato ganadero de su propiedad; tras acusar un escopetazo, fue auxiliado hasta un hospital donde se produjo su deceso. Horas después fue aprehendido Juan Carlos Gayozo Vera y de su poder fueron incautados un revólver, municiones y celulares; posteriormente fue imputado y remitido a la cárcel.