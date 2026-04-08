Policiales
08 de abril de 2026 - 07:06

Choque en Acceso Sur deja un hombre fallecido

Así quedó el vehículo cuyo conductor falleció tras ser embestido por un camión cisterna, en la ruta Acceso Sur.
Así quedó el vehículo cuyo conductor falleció tras ser embestido por un camión cisterna, en la ruta Acceso Sur.Gentileza

Un camión cisterna impactó contra un vehículo de menor porte esta mañana en la zona de Acceso Sur. Según los datos iniciales, uno de los conductores perdió la vida.

Por ABC Color

El accidente de tránsito fatal se habría producido pasadas las 6:00 de este miércoles sobre la ruta Acceso Sur. Bomberos voluntarios se encuentran tomando intervención, al igual que agentes de la Policía Nacional.

El conductor fallecido fue identificado como Lucas Ariel Fleitas Torres, quien iba al mando de un camión refrigerado.

Dicho vehículo fue embestido por camión cisterna que estaba siendo conducido por José Carlos Villagomez, de nacionalidad boliviana.

El procedimiento sigue en curso y se desconocen las circunstancias exactas del accidente.

Cinco personas en la escena de un accidente: uniformes de bomberos y civiles, luces de emergencia, un camión tanque en el fondo.
Un camión cisterna impactó contra un vehículo en la ruta Acceso Sur.

NOTA EN DESARROLLO