Choque en Acceso Sur deja un hombre fallecido

El accidente de tránsito fatal se habría producido pasadas las 6:00 de este miércoles sobre la ruta Acceso Sur. Bomberos voluntarios se encuentran tomando intervención, al igual que agentes de la Policía Nacional.

El conductor fallecido fue identificado como Lucas Ariel Fleitas Torres, quien iba al mando de un camión refrigerado.

Dicho vehículo fue embestido por camión cisterna que estaba siendo conducido por José Carlos Villagomez, de nacionalidad boliviana.

El procedimiento sigue en curso y se desconocen las circunstancias exactas del accidente.

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