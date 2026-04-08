SNC reporta robo de una campana patrimonial en Gral. Caballero

Una de las campanas de la Parroquia San Luis Gonzaga de la ciudad Gral. Bernardino Caballero, Paraguarí, fue robada en marzo, según se reportó desde el propio templo en redes sociales.

Según la SNC, la pieza es de bronce, pesa unos 50 kilos y data del 1928, por lo que es un patrimonio muy valorado por la comunidad local.

En caso de contar con alguna información que pueda facilitar su localización, uno puede escribir a los siguientes correos:

mesadeentrada.snc@gmail.com

combatealtraficoilicito@gmail.com

Para el mismo efecto también se puede contactar al número de la parroquia: (0984) 230 567.

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Banda de las campanas

Recientemente se registró la detención de supuestos miembros de la banda conocida como “Campanas de Belén”, ya que sus integrantes se dedican a robar campanas de bronce de iglesias.

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Eugenio Daniel Martínez, de 42 años, y Néstor Javier Benítez Struway, de 28 años, fueron los detenidos por la Policía Nacional. Según las investigaciones, serían los cabecillas de la banda que cometió golpes en Eusebio Ayala, Valenzuela, Atyrá, Emboscada, San Bernardino, Isla Pucú, Caballero, Escobar, Independencia, Ypacaraí y también otras localidades.

La fiscala Norma Concepción Salinas Daiub había imputado a los detenidos por el hecho punible de hurto agravado, en grado de tentativa, y requirió la prisión preventiva.

Los sospechosos fueron detenidos el 26 de marzo pasado y según la comunicación oficial de la parroquia, fue el 15 de marzo cuando habían notado que una de las campanas del campanario había sido robada.

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