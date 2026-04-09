Luque: más de 50 demorados en megaoperativo de control

Con el objetivo de disminuir la cantidad de hechos delictivos en la ciudad de Luque, agentes de la Comisaría Tercera reforzaron los operativos de control en diversos barrios. El comisario Gabriel Rivas detalló que el origen de los operativos reforzados es la gran cantidad de personas adictas que cometen hechos delictivos en las calles.

Destacó que ayer recorrieron varios barrios y más de 100 personas fueron verificadas. De ese total, 55 no pudieron ser identificadas en las calles por no contar con su cédula o desconocer sus datos completos.

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A través de las huellas dactilares terminaron confirmando la identidad y la mayoría fue liberada por no contar con antecedentes. No obstante, la Policía decomisó varios cuchillos en poder de los sospechosos.

Dos hombres terminaron detenidos por causas relacionadas a la violencia familiar: Enrique Fabián Gavilán Cáceres, quien tenía una orden de captura pendiente, y Pablo Tomás Domínguez Cáceres, quien violó su arresto domiciliario.

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