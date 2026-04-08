Luque: hurtan casi G. 300 millones a un precandidato colorado

Según el reporte policial, los delincuentes rompieron las ventanillas traseras de dos vehículos estacionados en el predio de dicho club, ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, y sustrajeron objetos de valor. En el caso del precandidato colorado, el botín asciende a G. 100 millones y USD 30.000, lo que equivale a aproximadamente G. 300 millones al cambio actual.

Lea más: Hambre Cero: Imputan a madre de candidato a intendente de Luque

El jefe de la Comisaría Tercera de Luque, Gabriel Rivas, explicó que el hecho fue reportado alrededor de las 23:00 a través del sistema 911. Los intervinientes acudieron al lugar tras la alerta y constataron que ambos rodados habían sido violentados de la misma manera: rompieron los vidrios traseros.

“Permanentemente” deja mucho dinero en su vehículo

De acuerdo con el testimonio de la víctima, el dinero se encontraba dentro del vehículo, donde lo dejaba habitualmente. Pineda había ingresado al club para compartir con amigos y estacionó su automóvil junto a otro de características similares, también afectado por los delincuentes.

“Dijo que permanentemente tenía mucha cantidad de plata dentro de su vehículo, había ingresado al club para compartir con sus amigos”, detalló el jefe policial.

Además, resaltó que el club donde se registró el hecho es privado, por lo cual nadie puede ingresar sin registrarse. Por ese motivo, investigan la lista de personas que ingresó ese día y cámaras de circuito cerrado para verificar si se alguna persona sospechosa se acercó a las murallas cercanas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: parlamentarios amenazan a fiscal que investiga a madre de intendentable de Luque

Vinculado a intendentable que está bajo la mira de Fiscalía

El precandidato colorado forma parte del movimiento “Somos Luque”, liderado por el precandidato a intendente Hugo Farías.

Recientemente, su nombre cobró estado público debido a que su madre fue imputada por lesión grave y exposición de personas a lugares de trabajo peligroso luego de que un joven perdiera una mano mientras manipulaba una máquina en la empresa. Se trata de Aida Aquino de Farías, quien es dueña de la empresa Arte Culinario adjudicada con el programa Hambre Cero.

Lea más: Piden investigar a precandidato a intendente de Luque

No obstante, sobre todo la polémica aumentó debido a que rápidamente dos parlamentarios salieron a defender a Farías y a minimizar el caso. Durante sus discursos, el senador Derlis Maidana, miembro del JEM, y el diputado Rodrigo Gamarra indicaron que “se instrumenta la justicia” solo para debilitar a “su ahijado político”.

Paralelamente, la fiscala Sophia Galeano, quien imputó a la madre de Farías, presentó una nota al fiscal General Emiliano Rolón en donde pide que se investigue al político y a su hermano Christian Raúl Farías por indicios de un patrimonio incompatible con los ingresos declarados.

Según el Ministerio Público, Hugo Farías posee millonarios bienes, pese a que declaró como único ingreso por 14 años un salario de G. 6 millones como juez de Faltas de la Municipalidad de Luque.