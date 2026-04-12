Policiales
12 de abril de 2026 - 17:02

Alerta MAFE: Policía solicita colaboración para encontrar a tres desaparecidos

Imagen ilustrativa: un móvil de la Policía Nacional en zona de la Costanera de Asunción.
Imagen ilustrativa: un móvil de la Policía Nacional en zona de la Costanera de Asunción.

La Policía Nacional activó la alerta MAFE tras el reporte de tres personas desaparecidas ayer, sábado. Entre los desaparecidos se encuentra una adolescente de 14 años.

Por ABC Color

Por la desaparición de tres personas ayer, la Policía activó la Alerta MAFE, que implica la difusión inmediata de los datos del desaparecido y la coordinación entre distintas instituciones para agilizar su localización.

Una de las personas desaparecidas es Jesús Javier González Torres (33), quien fue visto por última vez alrededor del mediodía en zona del Ramal Areguá - Ypacaraí/ Compañía Estanzuela.

Cartel de 'se busca' con foto de Jesús Javier González Torres, con cabello negro, vistiendo remera gris y bermuda beige.
Se busca a Jesús Javier González Torres, desaparecido desde el 11 de abril de 2026 en Ruta DO23 KM 41, Estanzuela, Itauguá.

La adolescente Julieta Monserrath Cáceres Vera (14) se encuentra desaparecida desde la noche de ayer. Fue vista por última vez en un domicilio ubicado en las calles San Antonio c/ Arasá, zona norte de Fernando de la Mora.

Cartel de alerta sobre Julieta Cáceres, con fondo claro y letras rojas destacadas. Incluye su imagen y datos de contacto.
Se busca a Julieta Monserrath Cáceres Vera, de 14 años, desaparecida en Fernando de la Mora desde el 11 de abril de 2026.

La alerta también alcanza a Alberta Romero (55), quien fue vista por última vez en una vivienda ubicada en la calle Primero de Marzo y Nanawa del barrio Kennedy de Lambaré.

Cartel de búsqueda urgente con foto de Alberta Romero, mujer robusta de cabello negro, detalles de desaparición y contacto para información.
Se busca a Alberta Romero, desaparecida desde el 11/04/2026 en el B° Kennedy-Lambaré.

Contactos para dar información

El número de contacto para dar alguna información sobre las personas desaparecidas es el (0986) 760083, que corresponde al Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas o Extraviadas. De igual manera se puede brindar información a la comisaría más cercana o al sistema 911.

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