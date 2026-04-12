Alerta MAFE: Policía solicita colaboración para encontrar a tres desaparecidos

Por la desaparición de tres personas ayer, la Policía activó la Alerta MAFE, que implica la difusión inmediata de los datos del desaparecido y la coordinación entre distintas instituciones para agilizar su localización.

Una de las personas desaparecidas es Jesús Javier González Torres (33), quien fue visto por última vez alrededor del mediodía en zona del Ramal Areguá - Ypacaraí/ Compañía Estanzuela.

La adolescente Julieta Monserrath Cáceres Vera (14) se encuentra desaparecida desde la noche de ayer. Fue vista por última vez en un domicilio ubicado en las calles San Antonio c/ Arasá, zona norte de Fernando de la Mora.

La alerta también alcanza a Alberta Romero (55), quien fue vista por última vez en una vivienda ubicada en la calle Primero de Marzo y Nanawa del barrio Kennedy de Lambaré.

Contactos para dar información

El número de contacto para dar alguna información sobre las personas desaparecidas es el (0986) 760083, que corresponde al Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas o Extraviadas. De igual manera se puede brindar información a la comisaría más cercana o al sistema 911.

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