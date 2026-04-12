Fiscalía ordena búsqueda y localización de niño desaparecido

La agente fiscal Mirian Santos, de la Unidad Penal de la ciudad de Ñemby, dispuso la búsqueda y localización del niño Jonathan Rafael Vallejos Medina, de 11 años de edad, quien se encuentra con paradero desconocido.

De acuerdo con los datos, el niño fue visto por última vez el jueves, alrededor de las 15:00.

El niño estaba en su domicilio, ubicado sobre la calle San Francisco 315 del barrio Mbocayaty, de la ciudad de Ñemby, cuando lo vieron por última vez.

Según la descripción, el niño es de contextura física robusta, estatura media, cabellos de color negro.

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Buscan a niño desaparecido

Al momento de su desaparición vestía una remera de color celeste, buzo azul y zapatillas de color azul marino.

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El Ministerio Público solicita a la ciudadanía que, en caso de contar con información sobre su paradero, se comunique de manera inmediata al Sistema 911, al 130, o al número 0986 760 083, correspondiente al Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

Se ruega la mayor difusión posible a fin de dar con el paradero del niño.