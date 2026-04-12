Dalia López podría estar solo hasta mañana en sede policial

La resolución del juez Raúl Florentín indica que durante diez días Dalia deberá permanecer en el departamento Judiciales, debido a que antes de pasar a la cárcel tiene que ser objeto de atención médica y seguimiento por parte de los profesionales de la medicina.

La resolución fue dictada por el juez de turno el pasado 3 de abril (Viernes Santo) y mañana se cumplen los diez días de prisión en sede policial.

Esto implica que el martes, la empresaria debería ser remitida a la cárcel de mujeres, ubicada en la ciudad de Emboscada.

El juez fundamentó que corresponde la prisión preventiva debido a la expectativa de pena de siete años y seis meses de cárcel por los delitos de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

Además indicó que existen riesgo de fuga y peligro de obstruir el proceso relacionado a la provisión de documentos de contenido falso al exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaucho, en el año 2020, para su uso en nuestro país.

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Los argumentos del juez

La resolución del juez Raúl Florentín fue dictada al día siguiente de la detención de Dalia, el pasado 2 de abril (Jueves Santo), en una residencia ubicada en Moisés Bertoni e/ Denis Roa y Coronel Cabrera, del barrio Herrera de Asunción.

Ese jueves se abstuvo de declarar ante el juez Alejandro Cardozo y posteriormente quedó recluida en la comisaría de mujeres. Pero su presencia en ese lugar se cuenta desde el día siguiente de la resolución del juzgado, es decir, a partir del 4 de abril.

“Se debe tener en cuenta el comportamiento de la imputada durante el procedimiento, quien, a pesar de existir una orden de captura vigente en su contra, hecho notorio por ser de público conocimiento, se sustrajo de la Justicia por más de 6 años, demostrando así su falta de voluntad de sujetarse al procedimiento penal”, refiere el magistrado en su resolución.

Añade: “Por otra parte, se le atribuye la comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso (art. 251 CP), uso de documentos públicos de contenido falso (art. 252 CP) y asociación criminal (art. 239 del CP), que si bien individualmente considerados tienen una expectativa de pena máxima de hasta cinco años de penitenciaría, aplicando las reglas del concurso previstas en el artículo 70 del CP, en caso de transgresión de varias disposiciones penales o cuando varios hechos punibles del mismo autor sean objeto de un procedimiento, como presumiblemente se daría en el caso que nos ocupa, la expectativa de pena máxima que podría resultar aplicable es elevada (siete años y seis meses de pena privativa de libertad), razones estas que justifican un peligro de fuga latente”.

En cuanto a la caución real ofrecida, dice el juez que al no contar con el informe oficial de las condiciones de dominio actualizado, hace inviable su consideración para la aplicación de medidas menos gravosas a la prisión preventiva.

El juez finalmente dispuso la prisión preventiva de Dalia López “por el plazo de diez (10) días, y no habiendo resolución disponiendo lo contrario en dicho plazo, pasará a guardar reclusión en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE); o en el establecimiento penitenciario más adecuado al cumplimiento de la presente orden judicial”.

Abogados pidieron 30 días

Los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres Frutos y Álvaro Cáceres Alsina pidieron una extensión por 30 días, de la prisión de la empresaria en el departamento Judicial Femenino, requerimiento que aún no fue resuelto por el juez del caso, Francisco Acevedo.

“La señora Dalia debe ser evaluada por médicos especialistas en clínica médica, endocrinología, cardiología, a fin de que se puedan certificar las patologías de base referidas e indicar estudios auxiliares de diagnósticos que sean necesarias así como la correcta dosificación de los mismos medicamentos”, dice el escrito.

De no mediar resolución sobre este tema, Dalia López será trasladada mañana a la cárcel de mujeres.

Su presencia en la sede policial se volvió polémica, ya que las comodidades que logró introducir a su celda derivaron en la destitución de la jefa del departamento Judiciales Femenino, comisario principal Nidia Martínez.