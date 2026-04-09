Dalia López pide se extienda su prisión en su celda vip por 30 días

El escrito presentado por los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres Frutos y Alvaro Cáceres Alsina, presentado ante el juez Francisco Acevedo alude a la solicitud de extensión de plazo de reclusión de Dalia López en el Departamento de Judiciales Femenino de la Policia por razones médicas.

En ese sentido además de los estudios obrantes en el juzgado los abogados adicionaron los informes del Médico Forense del Poder Judicial y del Dr. José Martínez, medico privado.

Añaden como elemento de prueba relevante, el informe del Médico Forense del Ministerio Público, Dr. Jorge Maldonado de fecha 2 de abril de 2026

Este informe refiere en una de sus partes; “La señora Dalia debe ser evaluada por médicos especialistas en clínica médica Endocrinología cardiología a fin de que se puedan certificar las patologías de base referidas e indicar estudios auxiliares de diagnósticos que sean necesarias así como la correcta dosificación de los mismos medicamentos”.

Los abogados sugieren que los estudios se realicen en un sanaotrio privado de la capital.

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“Por estas consideraciones, solicitamos: Tener por ampliado los fundamentos de la solicitud de extensión del plazo de reclusión en el Departamento de Judiciales Femenino por razones médicas por el plazo de 30 días a fin de que DALIA LOPEZ proceda a realizar los exámenes médicos correspondientes, bajo segura custodia”., concluye el escrito.

Diez dias en y luego a la cárcel.

Dalia López fue detenida el jueves Santo, en una residencia ubicada en el barrio Herrera de Asunción. Dos días después, el juez Raul Florentín la procesó por producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

Ademá, el magistrado ordenó la prisión preventiva de Dalia, tal cual lo requirio el fiscal Alejandro Cardozo.

Empero, el juez Raul Florentín dispuso que Dalia López quede recluida en el Departamento de Judiciales Femenino de Asunción “por el plazo de diez (10) días, y no habiendo resolución disponiendo lo contrario en dicho plazo, pasará a guardar reclusión en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad de Emboscada (COMPLE); o en el establecimiento penitenciario más adecuado al cumplimiento de la presente orden judicial”.

Los diez días se cumplen el próximoo luens 13 de abril, por lo que el juez Francisco Acevedo deberá resolver si otorga una extensión a la permanenciaa de la empresaria en la cárcel o si dispone que vaya a la cárcel de mujeres.