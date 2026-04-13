Asesinan a un abuelo en un supuesto asalto en Ypané

El homicidio se produjo a las 00:50 aproximadamente durante un asalto ocurrido en una casa situada en una calle sin nombre del barrio Virgen de Fátima, ciudad de Ypané departamento Central.

La víctima fue Alfonso Méndez Piñánez, de 80 años, dueño de la casa atacada, quien vivía en el lugar con su nieto Carlos Manuel Genes Méndez, de 23 años, la mujer de este y un pequeño hijo de ambos.

Según los datos, don Alfonso aparentemente quedó atrapado en medio de una balacera.

Policía de Ypané indaga circunstancias del asalto

Su nieto dijo que supuestamente entraron cuatro a cinco asaltantes, pero la Policía tiene dudas de su versión, ya que el tiroteo se produjo supuestamente justo cuando el joven salió de la casa en plena madrugada.

De hecho, ante esa sospecha, la Policía le tomó una muestra de manos al nieto del fallecido, es decir, le hicieron la prueba comúnmente conocida como parafina, para saber si él también disparó un arma de fuego.

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Los vecinos habrían dicho a los policías intervinientes que el nieto del fallecido, aunque trabaja formalmente como barbero, sería o habría sido un vendedor de drogas, por lo que otra teoría apunta a que en realidad fue un ataque dirigido contra él y que su abuelo fue una víctima colateral.

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En la denuncia del caso, se consignó el robo de un poco de dinero y de celulares. El hecho se produjo en jurisdicción de la comisaría 23° Central de Ypané.