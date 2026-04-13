Policiales
13 de abril de 2026 - 14:50

Encapuchados asaltan una residencia en el barrio Bernardino Caballero de Caaguazú

Efectivos de la comisaría jurisdiccional y de Investigaciones conversan con los duelis de casa.
Efectivos de la comisaría jurisdiccional y de Investigaciones conversan con los duelis de casa.

Cuatro maleantes, todos encapuchados y armados con revólveres se alzaron con unos G. 25.000.000, más objetos de valor y celulares tras asaltar en la noche del domingo último una residencia en el barrio Bernardino Caballero de Caaguazú, cuyos propietarios fueron reducidos y maniatados con cintillos de plásticos.

Por ABC Color

Las víctimas del asalto domiciliario fueron identificadas como Ernesto Ver Rodríguez (65) y su esposa Blanca González de Ver (72), ambos aparentemente fueron golpeados por los intrusos, quienes llegaron caminando hasta la propiedad, según los datos que maneja la Policía.

Los intrusos revolvieron cada uno de los muebles de todas las habitaciones de las casa en busca de dinero y objetos de valor.
Los intrusos revolvieron cada uno de los muebles de todas las habitaciones de las casa en busca de dinero y objetos de valor.

De acuerdo con el relato de los investigadores, poco después de las 22:00 del domingo, los desconocidos ingresaron a la propiedad desde una zona oscura, primero redujeron a golpes a Ernesto, luego a su esposa Blanca; ambos fueron atados de pies y manos.

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Luego los intrusos comenzaron a revolver y revisar los muebles de cada una de las habitaciones de la casa. En una de las dependencias encontraron a los G. 25.000.000, que eran un pequeño ahorro de las víctimas.

Se retiraron a pie

Los criminales también tomaron los teléfonos celulares de la pareja y algunos objetos de valor que encontraron entre las pertenencias de las víctimas, con los que abandonaron la propiedad.

Los maleantes salieron caminando de la casa, aparentemente otros cómplices se encargaron de recogerlos de las proximidades de la propiedad atacada. Tras la denuncia del hecho, personal de la comisaría jurisdiccional y del departamento de Investigaciones llegaron al sitio para iniciar las pesquisas del caso.

Un golpe similar

El jueves pasado se registró otro asalto domiciliario en idénticas circunstancias en el kilómetro 142 de la ruta PY 02 de Coronel Oviedo. En aquella ocasión las víctimas fueron el hacendado Neville Holder Kennedy Otazú (83), su esposa María Gaciela Giménez de Kennedy (70), sus hijos Meibel Kennedy Giménez (47) y John Neville Kennedy (37).

Los integrantes de la famlia fueron despojados de las suma de US$ 8.000 y G. 10.000.000, de acuerdo con los datos que manejan los agentes de la Policía Nacional.