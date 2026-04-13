Encapuchados asaltan una residencia en el barrio Bernardino Caballero de Caaguazú

Las víctimas del asalto domiciliario fueron identificadas como Ernesto Ver Rodríguez (65) y su esposa Blanca González de Ver (72), ambos aparentemente fueron golpeados por los intrusos, quienes llegaron caminando hasta la propiedad, según los datos que maneja la Policía.

De acuerdo con el relato de los investigadores, poco después de las 22:00 del domingo, los desconocidos ingresaron a la propiedad desde una zona oscura, primero redujeron a golpes a Ernesto, luego a su esposa Blanca; ambos fueron atados de pies y manos.

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Luego los intrusos comenzaron a revolver y revisar los muebles de cada una de las habitaciones de la casa. En una de las dependencias encontraron a los G. 25.000.000, que eran un pequeño ahorro de las víctimas.

Se retiraron a pie

Los criminales también tomaron los teléfonos celulares de la pareja y algunos objetos de valor que encontraron entre las pertenencias de las víctimas, con los que abandonaron la propiedad.

Los maleantes salieron caminando de la casa, aparentemente otros cómplices se encargaron de recogerlos de las proximidades de la propiedad atacada. Tras la denuncia del hecho, personal de la comisaría jurisdiccional y del departamento de Investigaciones llegaron al sitio para iniciar las pesquisas del caso.

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Un golpe similar

El jueves pasado se registró otro asalto domiciliario en idénticas circunstancias en el kilómetro 142 de la ruta PY 02 de Coronel Oviedo. En aquella ocasión las víctimas fueron el hacendado Neville Holder Kennedy Otazú (83), su esposa María Gaciela Giménez de Kennedy (70), sus hijos Meibel Kennedy Giménez (47) y John Neville Kennedy (37).

Los integrantes de la famlia fueron despojados de las suma de US$ 8.000 y G. 10.000.000, de acuerdo con los datos que manejan los agentes de la Policía Nacional.