Remiten al abogado Diego Lansac al Departamento Judicial

Hoy, una comitiva fiscal-policial, encabezada por la agente del Ministerio Público Irma Llanos, ejecutó un allanamiento de vivienda en el barrio Villa Morra de Asunción. En el procedimiento fue detenido el abogado Diego Lansac, luego de que un Tribunal de Sentencia ordenara su captura, tras haber sido declarado en rebeldía el pasado 26 de marzo.

La detención del letrado fue por una causa de presunta sextorsión, aunque este no es el único proceso judicial que enfrenta. En paralelo, pesa sobre él otra orden de captura vinculada a una condena firme por incumplimiento del deber legal alimentario.

Al respecto, la fiscala Ruth Benítez, quien interviene en la causa por sextorsión, confirmó que el profesional es requerido también en el marco de este proceso.

Asimismo, explicó la representante del Ministerio Público, el abogado había sido beneficiado con la suspensión de la ejecución de la pena, condicionada al pago de la pensión alimentaria. Sin embargo, al no cumplir con lo establecido, el juzgado resolvió revocar dicho beneficio y ordenar nuevamente su captura.

Lea más: Diego Lansac: además de sextorsión, tiene captura vigente por no pagar pensión a sus hijas

Lansac en el Departamento Judicial

Como parte de su detención, las autoridades confirmaron que esta tarde, Lansac fue trasladado al Departamento Judicial de la Policía Nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno de los casos que protagoniza el letrado se remonta al 2016, cuando su expareja lo denunció por falta de pago de la pensión para sus tres hijas. Aunque ambas partes acordaron un monto, este no fue cumplido y en 2021, la Justicia lo condenó a dos años de cárcel con suspensión de la pena.

Lea más: Cámara ratifica arresto para Lansac por sextorsión