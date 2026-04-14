En persecución de película atrapan supuesto maleante tras robar un auto

Se trata de Osmar Daniel Pereira Escurra (49), con antecedentes por hecho punible en la administración pública 2004, tentativa de hurto en ese mismo año, extorsión en el 2009 y extorsión en el 2011.

El presunto maleante estaba al mando de un automóvil Toyota IST azul, con matrícula AAZE 898 registrado a nombre de Fabio Erik Sosa Morínigo (32), denunciado como robado en la jurisdicción de la comisaría 10 de la capital del país.

De acuerdo con el relato de los intervinientes, poco antes de las 14:00 se dictó la captura del vehículo ya que su propietario lo había denunciado como robado. Inmediatamente los jefes de patrulla de las distintas comisarías de Asunción iniciaron el Operativo Cerrojo.

Este procedimiento se dicta para estos casos para cerrar todas las vías posibles de salida de la capital hacia el departamento Central o hacia el Chaco a través de los dos puentes el Remanso y el Héroes del Chaco.

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Minutos después de las alertas emitida por el sistema de radio de la Policía, los uniformados detectaron la presencia del automóvil Toyota IST azul circulando a gran velocidad sobre la avenida Felipe Molas López y con destino hacia la autopista Silvio Pettirossi, vía que aparentemente iba a utilizar para salir hacia la ciudad de Luque.

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Le cerraron el paso

Pero en una rápida reacción los oficiales de la comisaría Décima cerraron esta última avenida y el presunto ladrón , muy hábil en la conducción al ver la barrera policial dio una vuelta en U y regresó hacia el centro de la capital perseguido por un enjambre de patrulleros.

El perseguido intentó llegar hasta la Costanera Norte de Asunción utilizando la calle Cañadón Chaqueño, sin embargo fue interceptado y capturado una cuadras antes de alcanzar su objetivo.

El sospechoso con el vehículo recuperado de su poder fueron entregados a los oficiales de la comisaría interviniente donde permanece en estos momentos a disposición del Ministerio Público.