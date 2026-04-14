Policiales
14 de abril de 2026 - 17:36

En persecución de película atrapan supuesto maleante tras robar un auto

Osmar Daniel Pereira Escurra esposado y sentado en una patrullera de la policía minutos después de ser capturado cerca de la Costanera Norte de Asunción.
Osmar Daniel Pereira Escurra esposado y sentado en una patrullera de la policía minutos después de ser capturado cerca de la Costanera Norte de Asunción.

Un supuesto maleante con al menos cuatro antecedentes judiciales fue nuevamente detenido esta tarde en las inmediaciones de la Costanera Norte de Asunción cuando intentaba huir al mando de un auto que fue robado momentos antes.

Por ABC Color

Se trata de Osmar Daniel Pereira Escurra (49), con antecedentes por hecho punible en la administración pública 2004, tentativa de hurto en ese mismo año, extorsión en el 2009 y extorsión en el 2011.

Automóvil Toyota IST azul recuperado durante el exitoso operativo policial.
Automóvil Toyota IST azul recuperado durante el exitoso operativo policial.

El presunto maleante estaba al mando de un automóvil Toyota IST azul, con matrícula AAZE 898 registrado a nombre de Fabio Erik Sosa Morínigo (32), denunciado como robado en la jurisdicción de la comisaría 10 de la capital del país.

Algunas de las herramientas que fueron encontradas en poder del presunto larón de autos detenido.
Algunas de las herramientas que fueron encontradas en poder del presunto larón de autos detenido.

De acuerdo con el relato de los intervinientes, poco antes de las 14:00 se dictó la captura del vehículo ya que su propietario lo había denunciado como robado. Inmediatamente los jefes de patrulla de las distintas comisarías de Asunción iniciaron el Operativo Cerrojo.

Este procedimiento se dicta para estos casos para cerrar todas las vías posibles de salida de la capital hacia el departamento Central o hacia el Chaco a través de los dos puentes el Remanso y el Héroes del Chaco.

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Minutos después de las alertas emitida por el sistema de radio de la Policía, los uniformados detectaron la presencia del automóvil Toyota IST azul circulando a gran velocidad sobre la avenida Felipe Molas López y con destino hacia la autopista Silvio Pettirossi, vía que aparentemente iba a utilizar para salir hacia la ciudad de Luque.

Le cerraron el paso

Pero en una rápida reacción los oficiales de la comisaría Décima cerraron esta última avenida y el presunto ladrón , muy hábil en la conducción al ver la barrera policial dio una vuelta en U y regresó hacia el centro de la capital perseguido por un enjambre de patrulleros.

El perseguido intentó llegar hasta la Costanera Norte de Asunción utilizando la calle Cañadón Chaqueño, sin embargo fue interceptado y capturado una cuadras antes de alcanzar su objetivo.

El sospechoso con el vehículo recuperado de su poder fueron entregados a los oficiales de la comisaría interviniente donde permanece en estos momentos a disposición del Ministerio Público.