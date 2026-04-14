Familia de Óscar Denis cuestiona disputas internas en fuerzas de seguridad

Las familias de personas secuestradas se reunieron ayer con autoridades militares y policiales para abordar la implementación de nuevas tecnologías de búsqueda. En el encuentro se informó que nuevos escáneres serán incorporados para reforzar las tareas de localización.

Beatriz Denis, hija del secuestrado Óscar Denis, señaló que la herramienta estará a cargo de Criminalística de la Policía Nacional, con monitoreo de la Fiscalía.

En ese sentido, enfatizó que no pueden seguir dependiendo de promesas y que esperan respuestas concretas.

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Pedido de definición política y críticas internas

Además, advirtió que observan una disputa por protagonismo dentro de las propias fuerzas de seguridad.

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“Mientras se sumen jugadores al equipo y generen resultados, bien. Mientras esto sea solamente una pantalla para evitar roces entre una u otra fuerza, no está bien. Nosotros vemos que todos se están peleando por sus estrellas, nosotros no queremos estrellas, queremos resultados”, dijo.

Añadió que “no voy a entrar en el juego de las peleas internas. Espero que eso se resuelva o que el presidente Santiago Peña tome cartas en el asunto”.

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Cuestionó que la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tiene una diversidad en su misión, ya que —según su visión— esta unidad militar no solo persigue a secuestradores, sino que también enfrenta otros flagelos de inseguridad. “El que mucho abarca, poco aprieta”, enfatizó.