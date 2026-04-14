Interpol se instala en Pilar para luchar contra el crimen organizado

Con la presencia autoridades policiales, judiciales y representantes locales, quedó oficialmente habilitada la oficina dependiente de la regional N.º 10 de Interpol en la ciudad de Pilar, capital del departamento de Ñeembucú, marcando un paso significativo en el fortalecimiento de la seguridad regional.

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El acto contó con la participación del director de la Dirección Científica y Técnica, comisario general Hugo Humberto Díaz Alcaraz, y del jefe del Departamento de Interpol, comisario principal Julio Roberto Maldonado, además de autoridades judiciales, concejales municipales y departamentales.

También estuvieron presentes la presidenta de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú, Rosa Dejesús, así como el intendente de Alberdi, Nicolás Sotelo (ANR), quienes acompañaron este acontecimiento institucional.

Durante el acto protocolar, la directora de Policía de Ñeembucú, comisario general Martina Trinidad, expresó su satisfacción por la instalación de la dependencia, destacando que permitirá optimizar los procedimientos y brindar respuestas más rápidas ante hechos delictivos.

Indicó que la presencia de Interpol en Pilar cobra especial relevancia debido a la ubicación estratégica del departamento, caracterizado por su condición fronteriza, lo que demanda una mayor articulación en materia de seguridad.

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Por su parte, el comisario general Hugo Humberto Díaz Alcaraz resaltó que Interpol mantiene vínculos con más de 196 países en todos los continentes, lo que facilita el intercambio de información y la cooperación en investigaciones de carácter transnacional.

Explicó que la organización, creada en 1923, tiene como objetivo principal fortalecer el trabajo conjunto entre las policías del mundo para enfrentar delitos complejos, garantizando una respuesta eficaz y coordinada.

Asimismo, subrayó que la nueva oficina permitirá una interacción más fluida con el Poder Judicial y el Ministerio Público, elementos clave en el proceso investigativo y en la persecución penal.

El jefe del Departamento de Interpol, comisario principal Julio Roberto Maldonado, también destacó la importancia de descentralizar los servicios, acercando las herramientas de cooperación internacional a los distintos puntos del país.

En ese contexto, la habilitación de esta oficina representa un avance concreto en materia de modernización y fortalecimiento institucional dentro del sistema de seguridad nacional.

Criminalistica

En el marco de la jornada, además, se procedió a la inauguración de la nueva oficina del Departamento de Criminalística en la Dirección de Policía de Ñeembucú, la que contribuirá a mejorar la capacidad técnica en la recolección y análisis de evidencias.

Autoridades coincidieron en que ambas habilitaciones permitirán optimizar los procesos investigativos, elevando los estándares de eficiencia y transparencia en la labor policial.

Finalmente, remarcaron que estas acciones forman parte de una política orientada a reforzar la seguridad ciudadana, especialmente en zonas sensibles, mediante la incorporación de recursos técnicos y el fortalecimiento de la cooperación internacional.