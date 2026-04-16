Sicariato en PJC: la víctima recibió 18 balazos e investigan el trasfondo del crimen

El hecho de homicidio, con todas las características de un sicariato, ocurrió en la siesta de este jueves en una obra donde la víctima se encontraba trabajando en la parte eléctrica de la construcción, ubicada en el barrio Jardín Aurora de Pedro Juan Caballero. El fallecido fue identificado como Néstor Estanislao Torales Villasboa, de 39 años.

El fiscal Santiago Martínez señaló que, para su huida, el criminal que lo atacó asaltó a un transeúnte, a quien despojó de su motocicleta, dejando abandonado el biciclo que utilizó para llegar al lugar.

“Llega una persona a bordo (el sicario), a bordo de una motocicleta, sube por la escalera hasta donde estaba la víctima y ahí se produjeron los disparos con desenlace fatal; (el autor) se retira, sube a su motocicleta, pero esta no encendió y la dejó abandonada. En ese momento aborda a otra persona (que pasaba por el lugar), le intima para la entrega de su motocicleta y se da a la fuga”, relató el fiscal.

Expresó que ya se están procesando todas las informaciones y evidencias que puedan contribuir al esclarecimiento del crimen.

Víctima recibió 18 impactos de bala

El médico forense, doctor César González Haitter, se encargó de la inspección del cadáver y llegó a la conclusión de que presentaba 18 heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

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“La víctima recibió 4 impactos en la cara, 2 en el cuello, 10 a nivel del tórax y la parte superior del abdomen, y otros 2 en los brazos, y tuvo muerte instantánea”, detalló González Haitter.

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Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía en Amambay, a cargo del comisario José Delgado, señalaron que están realizando todas las tareas para tratar de determinar el trasfondo del crimen, identificar y localizar al autor del hecho.