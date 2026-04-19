Video: ataque con machete deja dos heridos en Pilar y un detenido

Un grave hecho de violencia se registró en la noche del sábado en el barrio San Vicente de la ciudad de Pilar, donde un hombre atacó con un machete a dos personas que se desplazaban en motocicleta, provocándoles heridas de consideración.

Lea más: Ex Intendente de Desmochados ya cumple condena con tobillera electrónica

Las víctimas fueron identificadas como Lucas Daniel Cuenca Araujo (18), quien sufrió una lesión a la altura del ojo, y Pablo Cuenca Frutos (36), con herida en la cabeza. Ambos fueron auxiliados y trasladados hasta el Hospital Regional de Pilar, donde permanecen internados en estado de observación.

El supuesto autor fue identificado como Rubén Darío Vázquez (26), alias “Puro Hueso”, quien ya contaba con una orden de búsqueda y localización en el marco de una causa por daño a cosa de interés común.

Según el reporte policial, el hombre se encontraba en la vía pública portando un arma blanca tipo machete y amenazando a transeúntes, cuando, en un momento dado, atacó sin provocación a las víctimas.

El hecho fue reportado a través de llamadas telefónicas de vecinos y videos difundidos en redes sociales, lo que permitió la rápida intervención del personal de la Subcomisaría 2ª San Alfonso. Posteriormente, el sospechoso fue aprehendido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fiscal de la Unidad Penal II, Érica Encina, dispuso la detención del presunto agresor, quien fue trasladado hasta la Dirección de Policía de Ñeembucú, donde permanece recluido a disposición de la Justicia.