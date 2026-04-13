Exintendente de Desmochados ya cumple condena con tobillera electrónica

En un nuevo avance dentro del proceso de ejecución penal, el exintendente de Desmochados, Óscar Galeano Veloso, comenzó a cumplir parte de su condena bajo monitoreo electrónico, tras la colocación de una tobillera electrónica por orden judicial. Según datos, el político padece de una enfermedad que lo mantiene en cama.

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El procedimiento se realizó en la mañana de este lunes en su domicilio, ubicado en la compañía Ortiz Kue, distrito de Desmochados, en cumplimiento de un oficio emanado de la Circunscripción Judicial de Ñeembucú. La medida fue dispuesta por la jueza penal de ejecución, Mirna Vera.

El operativo estuvo a cargo de personal especializado del sistema 911, con apoyo policial y acompañamiento de profesionales de la salud, quienes verificaron las condiciones del condenado durante la instalación del dispositivo.

Galeano Veloso fue condenado a 12 años de prisión por homicidio doloso, tras ser hallado culpable del asesinato de Óscar Prieto, ocurrido el 15 de julio de 2022 en el Hipódromo Zaracho, durante una fiesta patronal.

El caso generó fuerte repercusión en la comunidad, no solo por la gravedad del hecho, sino por la investidura pública del entonces intendente.

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Tras el crimen, Galeano permaneció prófugo por varios días antes de entregarse en la comisaría de Pilar. Con la implementación del monitoreo electrónico, la Justicia busca garantizar el cumplimiento de la pena bajo estricta supervisión.