Policiales
20 de abril de 2026 - 13:56

Con pistola de plástico y destornillador asalta sucursal de Biggie

Elías Sanabria Espínola, detenido en plena calle, llevaba su pistola de juguete en la cintura.
Elías Sanabria Espínola, detenido en plena calle, llevaba su pistola de juguete en la cintura.

Un solitario maleante armado con una pistola de plástico y un destornillador buscapolos se alzó con la suma de G. 950.000, tras asaltar esta mañana a la cajera de la sucursal de Biggie ubicada en la calle Campo Vía casi 29 de Setiembre del barrio Isla Bogado, de la ciudad de Luque. Pero a cuadras del lugar fue interceptado y detenido por la Policía.

Por ABC Color

El supuesto asaltante de Biggie detenido es Elías Sanabria Espínola (25), sin antecedentes y vecino de la misma zona, mientras que la víctima del asalto fue la cajera Yanina Micaela González Domínguez (20)

El sospechoso tenía en uno de sus bolsillos los G. 950.000 en billetes de varias denominaciones.
El sospechoso tenía en uno de sus bolsillos los G. 950.000 en billetes de varias denominaciones.

El jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de la dirección de Policía del departamento Central relató que alrededor de las 11:30 el sospechoso ingresó a la sucursal con el arma de fuego cargado en una pistolera sujetada a la cintura con un cinturón de cáñamo.

La pistola de plástico y el destornillador encontrados en poder del presunto asaltante.
La pistola de plástico y el destornillador encontrados en poder del presunto asaltante.

El sospechoso no fingió, fue directo hacia la trabajadora a quien redujo con la réplica del arma de fuego y la obligó a abrir su caja registradora, de donde tomó los G. 950.000, producto de las últimas ventas efectuadas.

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Detenido a pocas cuadras

Una vez con el botín en manos salió nuevamente de la sucursal y se alejó del sitio, presumiblemente con destino a su casa. Pero gracias a la rápida reacción de la víctima, quien alertó a los agentes de la comisaría jurisdiccional, estos salieron en busca del sospechoso.

Elías fue ubicado a pocas cuadras de la sucursal asaltada, iba caminando tranquilamente por la calle, con su pistola, un destornillador tipo buscapolo en la cintura, los billetes bien arrugados y mezclados en uno de los bolsillos del pantalón.

El presunto maleante al ser acorralado por los uniformados no opuso resistencia, se entregó tranquilamente a los patrulleros, quienes recuperaron íntegramente de su poder el monto denunciado como robado.