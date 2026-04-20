Con pistola de plástico y destornillador asalta sucursal de Biggie

El supuesto asaltante de Biggie detenido es Elías Sanabria Espínola (25), sin antecedentes y vecino de la misma zona, mientras que la víctima del asalto fue la cajera Yanina Micaela González Domínguez (20)

El jefe de Prevención y Seguridad Ciudadana de la dirección de Policía del departamento Central relató que alrededor de las 11:30 el sospechoso ingresó a la sucursal con el arma de fuego cargado en una pistolera sujetada a la cintura con un cinturón de cáñamo.

El sospechoso no fingió, fue directo hacia la trabajadora a quien redujo con la réplica del arma de fuego y la obligó a abrir su caja registradora, de donde tomó los G. 950.000, producto de las últimas ventas efectuadas.

Lea más: Fiscalía imputa a cinco personas por robo agravado y asociación criminal tras asalto en Biggie

Detenido a pocas cuadras

Una vez con el botín en manos salió nuevamente de la sucursal y se alejó del sitio, presumiblemente con destino a su casa. Pero gracias a la rápida reacción de la víctima, quien alertó a los agentes de la comisaría jurisdiccional, estos salieron en busca del sospechoso.

Elías fue ubicado a pocas cuadras de la sucursal asaltada, iba caminando tranquilamente por la calle, con su pistola, un destornillador tipo buscapolo en la cintura, los billetes bien arrugados y mezclados en uno de los bolsillos del pantalón.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presunto maleante al ser acorralado por los uniformados no opuso resistencia, se entregó tranquilamente a los patrulleros, quienes recuperaron íntegramente de su poder el monto denunciado como robado.