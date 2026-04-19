Fiscalía imputa a cinco personas por robo agravado y asociación criminal tras asalto en Biggie

Tras un asalto la semana pasada en una de las sucursales de la tienda Biggie en Asunción, la fiscala Hermenegilda Cubilla, determinó imputar a cinco personas por robo agravado y asociación criminal.

Los detenidos son una joven de 18 años y cuatro hombres que tienen entre 20 y 40 años. Según los datos del Ministerio Público, entre estas personas se encontraría el autor material de un disparo que hirió a uno de los trabajadores de la tienda, quien posteriormente fue internado en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Tras las respectivas capturas e imputación, la Fiscalía también solicitó la prisión preventiva de los sospechosos, mientras que durante los allanamientos, los investigadores localizaron un automóvil Hyundai i10 que tenía varias ropas en su interior.

Investigación sigue en curso

En el reporte del Ministerio Público la institución asegura que continúan las investigaciones a fin de esclarecer totalmente las circunstancias del suceso y determinar la eventual participación de otras personas.

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