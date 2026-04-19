Capturan a un boliviano por serie de robos a tiendas de Biggie

roEl boliviano detenido por robo fue identificado como Marco Antonio Azurduy Rodríguez, de 29 años, según el informe de la Dirección de Policía de Asunción (DPA).

Su captura se produjo ayer de tarde en el local de la cadena Biggie de la avenida Brasilia esquina Concordia, jurisdicción de la comisaría 19° del barrio Jara.

Los propios empleados de la tienda retuvieron al extranjero al pillar que había escondido en su cartera un corte de tapa cuadril y tres barras de chocolate.

Investigan responsabilidad del sospechoso en robos a otros locales de Biggie

Sin embargo, el hombre ya venía siendo monitoreado desde que entró a ese local debido a que reunía las mismas características de un ladrón serial que ya actuó en varias otras tiendas de la misma cadena en los últimos días.

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Justamente, tras su captura y entrega a la Policía, los empleados de Biggie corroboraron que se trataba de la misma persona que aparecía en videos de otros robos, como en los locales de las avenidas Bartolomé de las Casas, Perón y Bruno Guggiari, por citar algunos.

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Fiscala solicitará la expulsión de nuestro país

La fiscala Sandra Beatriz Ledesma Espinoza, de la Fiscalía Barrial 9, dijo que ordenó la libertad del boliviano, pero que anotó todos sus datos y que va a requerir información sobre él a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).

Esto se hará con el objeto de conseguir la expulsión del boliviano de Paraguay, una sanción que es potestad justamente de Migraciones.