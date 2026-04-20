Fiscalía procesa a seis hinchas por incidentes en el Superclásico: ¿a qué penas se exponen?

Tras los incidentes registrados ayer en el estadio Defensores del Chaco durante el Superclásico entre el Club Olimpia y Cerro Porteño, la fiscala interviniente, Soledad González, informó que, hasta el momento, seis personas se encuentran detenidas y a disposición del Ministerio Público.

La agente detalló que los aprehendidos permanecen en la unidad fiscal desde esta mañana, junto a sus abogados, a la espera del inicio del proceso penal correspondiente por los hechos ocurridos durante el encuentro deportivo.

En cuanto a las conductas investigadas, la fiscala señaló que, en principio, se analizan los hechos de perturbación de la paz pública, resistencia y tentativa de lesión grave.

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“A simple vista, lo que veo es perturbación de la paz pública, resistencia, tentativa de lesión grave, pero no quiero cerrarme solo a esos hechos porque quiero leer y de acuerdo a eso procesar. Eso es lo que tengo por de pronto”, dijo.

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No descartan nuevas imputaciones

González enfatizó que el Ministerio Público continuará evaluando los elementos colectados tras los disturbios, por lo que no se descarta la incorporación de otros hechos punibles en el marco de la investigación.

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Respecto al origen del conflicto, la fiscala indicó que aún no cuenta con información precisa que permita determinar cómo se iniciaron los incidentes dentro del estadio.