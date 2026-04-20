Policiales
20 de abril de 2026 - 09:55

Fiscalía procesa a seis hinchas por incidentes en el Superclásico: ¿a qué penas se exponen?

Los agentes policiales se agrupan para enfrentar a los integrantes de la barra brava de Cerro Porteño, en el enfrentamiento en Graderías Norte del Defensores del Chaco.
Los agentes policiales se agrupan para enfrentar a los integrantes de la barra brava de Cerro Porteño, en el enfrentamiento en Graderías Norte del Defensores del Chaco.

La fiscala Soledad González confirmó que seis personas permanecen detenidas tras los disturbios registrados en el Superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño. Señaló que inicialmente se investigan tres hechos punibles, aunque no se descarta ampliar las imputaciones conforme avancen los análisis.

Por ABC Color

Tras los incidentes registrados ayer en el estadio Defensores del Chaco durante el Superclásico entre el Club Olimpia y Cerro Porteño, la fiscala interviniente, Soledad González, informó que, hasta el momento, seis personas se encuentran detenidas y a disposición del Ministerio Público.

La agente detalló que los aprehendidos permanecen en la unidad fiscal desde esta mañana, junto a sus abogados, a la espera del inicio del proceso penal correspondiente por los hechos ocurridos durante el encuentro deportivo.

En cuanto a las conductas investigadas, la fiscala señaló que, en principio, se analizan los hechos de perturbación de la paz pública, resistencia y tentativa de lesión grave.

Lea más: Violencia en el Clásico: las impactantes imágenes aéreas

“A simple vista, lo que veo es perturbación de la paz pública, resistencia, tentativa de lesión grave, pero no quiero cerrarme solo a esos hechos porque quiero leer y de acuerdo a eso procesar. Eso es lo que tengo por de pronto”, dijo.

Olimpia Cerro Porteño clásico superclásico incidentes hinchas Defensores del Chaco
Barrasbravas del Club Cerro Porteño enfrentándose a agentes antidisturbios de la Policía Nacional.

No descartan nuevas imputaciones

González enfatizó que el Ministerio Público continuará evaluando los elementos colectados tras los disturbios, por lo que no se descarta la incorporación de otros hechos punibles en el marco de la investigación.

Lea más: Superclásico: dos policías siguen en observación y uno requerirá cirugía

Respecto al origen del conflicto, la fiscala indicó que aún no cuenta con información precisa que permita determinar cómo se iniciaron los incidentes dentro del estadio.