Asalto en Cordillera: al menos 15 personas participaron en el robo de adelgazantes por medio millón de dólares

El asalto ocurrió aproximadamente a las 05:45 en el kilómetro 82 de la Ruta PY02, donde fue emboscado un convoy conformado por un camión furgón al servicio de la empresa Laboratorios Indufar y una patrullera de la empresa de seguridad privada SIT.
Estos vehículos salieron alrededor de las 04:00 de la sede de Indufar, situada en Fernando de la Mora, y llevaban hacia Ciudad del Este una carga de medicamentos adelgazantes a base de Tirzepatida.
El jefe de Investigaciones de Cordillera, comisario principal Hugo Cristian Grance, explicó que los delincuentes robaron al menos tres conservadoras repletas del citado medicamento.
Al menos 15 hombres armados perpetraron el asalto
El uniformado dijo además que la banda utilizó un camión de gran porte para obstaculizar el paso del furgón y la patrullera privada, tras lo cual estos vehículos fueron rodeados por otros tres automotores, una camioneta Toyota Fortuner blanca, una camioneta Kia Sportage roja y un automóvil Toyota Allion plateado.
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De estos vehículos bajaron al menos 15 hombres fuertemente armados que pararon el tránsito, redujeron a las víctimas y se alzaron con los medicamentos que estaban refrigerados.
La Policía Nacional (PN) se halla abocada ahora a la búsqueda de los asaltantes, tras el hallazgo de las camionetas Fortuner y Sportage y el automóvil Allion usados en el golpe.