Policiales
21 de abril de 2026 - 12:09

Asalto en Cordillera: al menos 15 personas participaron en el robo de adelgazantes por medio millón de dólares

Agentes de la Policía de Cordillera en el lugar donde quedó el furgón al servicio de Laboratorios Indufar, asaltado por piratas del asfalto.
Agentes de la Policía de Cordillera en el lugar donde quedó el furgón al servicio de Laboratorios Indufar, asaltado por piratas del asfalto.

Un grupo tipo comando con al menos 15 personas robó esta mañana medicamentos adelgazantes por valor de unos 500.000 dólares. Fue en un asalto a un convoy de la empresa Indufar, sobre la Ruta PY02, entre Eusebio Ayala e Itacurubí de la Cordillera, en el departamento de Cordillera.

Por ABC Color

El asalto ocurrió aproximadamente a las 05:45 en el kilómetro 82 de la Ruta PY02, donde fue emboscado un convoy conformado por un camión furgón al servicio de la empresa Laboratorios Indufar y una patrullera de la empresa de seguridad privada SIT.

Estos vehículos salieron alrededor de las 04:00 de la sede de Indufar, situada en Fernando de la Mora, y llevaban hacia Ciudad del Este una carga de medicamentos adelgazantes a base de Tirzepatida.

La camioneta Toyota Fortuner blanca, uno de los tres vehículos usados en el asalto.
La camioneta Toyota Fortuner blanca, uno de los tres vehículos usados en el asalto.

El jefe de Investigaciones de Cordillera, comisario principal Hugo Cristian Grance, explicó que los delincuentes robaron al menos tres conservadoras repletas del citado medicamento.

Al menos 15 hombres armados perpetraron el asalto

El uniformado dijo además que la banda utilizó un camión de gran porte para obstaculizar el paso del furgón y la patrullera privada, tras lo cual estos vehículos fueron rodeados por otros tres automotores, una camioneta Toyota Fortuner blanca, una camioneta Kia Sportage roja y un automóvil Toyota Allion plateado.

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De estos vehículos bajaron al menos 15 hombres fuertemente armados que pararon el tránsito, redujeron a las víctimas y se alzaron con los medicamentos que estaban refrigerados.

La Policía Nacional (PN) se halla abocada ahora a la búsqueda de los asaltantes, tras el hallazgo de las camionetas Fortuner y Sportage y el automóvil Allion usados en el golpe.