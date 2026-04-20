Atraco a dos farmacias en Ciudad del Este: roban medicamentos adelgazantes de uno de los locales

El nuevo asalto a farmacia fue en perjuicio de un local denominado Farmavip, ubicado sobre la ruta PY07, en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este. Los ladrones se llevaron medicamentos adelgazantes a base de tirzepatida, cuya cantidad y valor no fueron determinados.

Resultaron víctimas cuatro funcionarios de la farmacia y un guardia de seguridad privada, quien fue despojado de su arma de fuego tipo revólver calibre .32. Los supuestos autores eran dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo cobrador, uno de ellos con arma de fuego.

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Las víctimas relataron que los sindicados llegaron al lugar y primeramente redujeron al guardia; luego ingresaron a la farmacia y, a punta de arma de fuego, obligaron a los trabajadores a subir hasta el segundo piso, donde sustrajeron los medicamentos que se encontraban en un refrigerador.

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En otra farmacia ubicada en el mismo barrio, sobre la avenida San Blas, denominada Vitalmed, encontraron la ventana rota, pero no se llegó a hurtar ningún objeto ni medicamento. El hecho también ocurrió ayer, según el reporte de la Policía.