PJC: Condenan a 6 años de cárcel a un asaltante que hirió a su víctima para robarle el celular

Un tribunal de la Circunscripción Judicial de Amambay, integrado por los jueces Marcelina Quintana, como presidenta, Librada Peralta y Mario Peralta, emitió sentencia condenatoria tras la finalización de un juicio oral y público llevado a cabo en el Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero. El fallo judicial afecta a Abrahan Gámez López, a quien el colegiado declaró culpable del hecho de homicidio doloso en grado de tentativa.

El proceso comenzó en el año 2022, cuando el hoy condenado hirió a Luis Alberto Salazar, a cuya vivienda ingresó con el propósito de cometer un asalto, según se sostuvo durante la investigación del caso. La acción penal estuvo a cargo del fiscal Emilio Álvarez.

Según el relato del fiscal Emilio Álvarez, el ahora condenado Abrahan Gámez López ingresó a una vivienda ubicada en el barrio General Genes de Pedro Juan Caballero cerca de la medianoche del 17 de agosto de 2022, con la intención de cometer un robo. En el lugar atacó con un cuchillo al propietario de la casa, a quien hirió en la cabeza, el brazo, el cuello y la espalda.

Una vecina presenció lo ocurrido y alertó a la Policía, mientras el asaltante huyó luego de herir a la víctima y apoderarse de su celular.

Lea más: Dictan condena por sicariato en Pedro Juan Caballero: quince años de cárcel para el “piloto”

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, el autor fue identificado, detenido y finalmente condenado.