Policía aprehende a 19 personas por presunta venta de vehículos “mau”

En un operativo coordinado por el Departamento de Delitos Financieros de la Policía Nacional y el Ministerio Público, se realizó un allanamiento en la playa de autos “Sagitario Motors”, ubicada en Villa Elisa.

El procedimiento se dio tras recibir denuncias sobre supuestas estafas a varios compradores. Según precisó el comisario Marcelino Espinoza, aparentemente los automóviles eran robados en el territorio nacional o en Brasil, en el caso de los de alta gama.

Asimismo, 19 personas quedaron aprehendidas, entre las cuales se identificaron tanto a empleados como a los presuntos dueños del negocio, quienes eran los encargados de firmar los contratos de venta.

En referencia al modus operandi, el jefe policial detalló que la red consistía en ofrecer vehículos bajo un sistema de financiación con cuotas largas y accesibles para atraer a los clientes, pero una vez que los compradores finalizaban el pago y solicitaban la cancelación de sus pagarés, los títulos de propiedad nunca eran entregados.

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Evidencia incautada

Entre las evidencias se incautaron diversas llaves de vehículos, al igual que celulares, dinero en efectivo, sellos, un arma de fuego y documentos varios.

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Por otra parte, las 19 personas aprehendidas son:

Carlos J. Gómez E. ⁠Wildo A. González D. Helena A. Ramírez ⁠Martha C. Orzuza D. Carmen V. Arias G. José A. Yegros E. ⁠Ever A. Ibarrola V. ⁠Natalia E. Sanabria A. Yamila S. Muñoz G. ⁠María C. Melgarejo V. Liz C. Casal M. ⁠Alba N. García S. ⁠Pamela G. Morales N. ⁠Enrique M. A. Arévalos A. ⁠Rodrigo S. Gómez M. ⁠Wilmer C. John S. ⁠Ailín Chávez ⁠Martha C. Orzuza D. ⁠Lucero B. Fleitas C.

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