Video: Policía recupera lote de medicamentos para adelgazar robados en Cordillera

El comisario Luis Benítez, jefe del Departamento contra el Tráfico de Armas de la Policía Nacional, confirmó que los uniformados recuperaron en totalidad el lote de medicamentos para adelgazar que fue robado esta mañana en Ruta PY02, entre Eusebio Ayala e Itacurubí de la Cordillera, departamento de Cordillera.

Sobre el procedimiento, el uniformado precisó que encontraron los medicamentos escondidos en un “techo falso” que se encontraba en una casa quinta, donde también se encontraron inhibidores de señal “de alta tecnología”.

En el lugar, ubicado en Mbatoví -departamento de Paraguarí-, se encontraba el encargado, quien alegó que el establecimiento suele ser puesto en alquiler y brindó datos a los intervinientes, además de quedar demorado.

Asimismo, precisó que en la vivienda se encontró una licencia de conducir a nombre de Orlando Celestino Adorno Mora, mientras que los medicamentos fueron puestos en congeladoras para evitar perder la cadena de frío, aunque si es que ya pasaron por un cambio de temperatura, pueden degradarse considerablemente.

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Asalto a convoy

El asalto ocurrió aproximadamente a las 05:45 en el kilómetro 82 de la Ruta PY02, donde fue emboscado un convoy conformado por un camión furgón al servicio de la empresa Laboratorios Indufar y una patrullera de la empresa de seguridad privada SIT.

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Estos vehículos salieron alrededor de las 04:00 de la sede de Indufar, situada en Fernando de la Mora, y llevaban hacia Ciudad del Este una carga de medicamentos adelgazantes.

Los delincuentes lograron sustraer un total de 3.600 unidades de ampollas de tirzepatida, un fármaco originalmente destinado al tratamiento de la diabetes, pero que hoy cuenta con una altísima demanda en el mercado por su uso como adelgazante.

Según el jefe Investigaciones de Cordillera, Hugo Cristian Grance, explicó que los delincuentes robaron al menos tres conservadoras repletas del citado medicamento, cuyo valor rondaría los 500.000 US$.

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