Juez envía a prisión a barras imputados, por los disturbios en el superclásico

El juez penal de garantías N° 8 José Agustín Delmás Aguiar dispuso la prisión preventiva para los seis barrabravas detenidos el domingo último tras los disturbios registrados en el marco del superclásico entre los clubes Olimpia y Cerro Porteño, en el interior y adyacencias del Estadio Defensores del Chaco, de acuerdo con los Autos Interlocutorios (AI) N° 317 y 318.

En tal sentido el magistrado dispuso que tendrán que cumplir la medida cautelar referida, por un plazo de 10 días, en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional y, no habiendo resolución en contrario los mismos deberán pasar a guardar reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

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Se trata de Marco Antonio Duarte Gamarra (51 años), quien fue imputado por la fiscala Soledad González, de la Fiscalía Barrial N° 3 de Sajonia, por los hechos punibles de perturbación de la paz pública, resistencia y lesión grave.

Igualmente deberán cumplir prisión preventiva Junior Ariel Alcaraz Vera (29 años), Martín Insfrán Insfrán (21), William Gabriel Santacruz (21), Pedro Pablo Benítez Sánchez (31) y Maximiliano Sebastián Servín Vaesken (22). Todos ellos fueron imputados por perturbación de la paz pública y resistencia.

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Fiscalía pide detener a otros siete supuestos involucrados en disturbios

Por otra parte, la fiscala Soledad González, en el marco de la causa caratulada “Iván Ramírez y otros s/ perturbación de la paz pública y otros”, dispuso la detención de otras siete personas y la comunicación de esta orden a la Comandancia de la Policía Nacional para su cumplimiento.

Se trata de César Rodrigo Riveros García (35), Iván Alejando Mereles Espínola (24), Iván Isaías Ramírez Aguilar (18), Walter Junior Riquelme Vázquez (24), Juan David Méndez Vera (21), Denis Fabián Mereles Espínola (26) y Juan José Fernández Valdivieso (30).

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Barrabravas protagonizaron hechos violentos en el superclásico

De acuerdo con los antecedentes señalados en la imputación fiscal, el domingo 19 de abril, poco después de las 17:30, se llevó a cabo el encuentro deportivo correspondiente al superclásico del fútbol paraguayo entre los clubes Olimpia, en condición de local, y Cerro Porteño, como visitante, ocasión en que se produjeron disturbios que derivaron incluso en la suspensión del evento deportivo.

Posteriormente, cerca de las 19:20, en las inmediaciones de las calles Santiago Leguizamón casi Carlos Antonio López de Asunción, los ahora imputados habrían arrojado cascotes a los buses que transportaban simpatizantes de uno de los equipos y también, contra efectivos policiales que realizaban tareas de contención.

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Según los primeros datos recogidos en la investigación, los imputados habrían actuado con agresividad física y verbal, desobedeciendo reiteradas indicaciones del personal policial, hasta ser reducidos y trasladados a la sede policial correspondiente para su individualización mediante el sistema informático.

En cuanto al imputado por los ilícitos de perturbación de la paz pública, resistencia y lesión grave, la Fiscalía lo sindica de ser el autor de arrojar cascotes desde las gradas del estadio, causando lesiones a dos agentes policiales y afectando también a asistentes del encuentro.