Pese a avances en cuestiones de Derechos Humanos persisten ataques a periodistas

El informe recalca que el Estado paraguayo continúa utilizando el manual sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego y el manual de obligaciones y guía de procedimientos policiales.

Las instrucciones y capacitaciones para el uso de la fuerza y de las armas, fueron impartidas a los agentes del orden con apoyo de miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja y con el acompañamiento de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

Esta Dirección del Ministerio del Interior también acompañó procedimientos de desahucio que involucran a grupos vulnerables, pueblos originarios, como también los denominados sin techos en zonas urbanas y sin tierra en el interior del país, dice el informe.

A su vez, dice la CIDH, la Corte Suprema de Justicia emitió una decisión que mantuvo la condena del exfiscal antidrogas Hugop Volpe, en el caso “Minotauro” y avances en la captura y condena de integrantes de organizaciones criminales, incluido un líder del Clan Rotela y exautoridades penitenciarias vinculadas al tráfico de drogas.

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Sin embargo, los niveles de violencia e impunidad se mantienen elevados, en un contexto de denuncias de corrupción estatal. Persisten redes de tráfico de armas, así como asesinatos y ataques contra periodistas, especialmente en zonas fronterizas con el Brasil, donde las organizaciones criminales mantienen el poder.

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El domingo se cumplen 35 años del asesinato de Santiago Leguizamón en Pedro Juan Caballero. El periodista era director de Radio Mburucuyá y corresponsal del diario Noticias.

El comunicador destapó el accionar de la mafia fronteriza, hecho que le costó la vida y que hasta ahora sigue impune.

Los clanes criminales e infiltracion en fiscalía

Diversos informes manejados por la CIDH señalan la presencia de las facciones criminales como el Primer Comando da Capital (PCC) y Clan Rotela tienen un impacto directo en el aumento de la inseguridad en el que se desenvuelve gran parte de la ciudadanía y también la corrupción de las autoridades penitenciarias.

Por otra parte, la CIDH confirma que investigaciones periodísticas expusieron la infiltración de redes del narcotráfico en la Fiscalía y en el ámbito político y que gracias a las manipulación las pesquisas contra estos grupos criminales no avanzan y que sigan operando con total impunidad.