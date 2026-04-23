Tío y sobrino detenidos tras perpetrar seguidilla de asaltos contra mujeres en Arroyo Seco

Los detenidos por la seguidilla de asaltos en la zona de Arroyo Seco fueron identificados como Lucas Ezequiel Núñez (18) y su tío Sergio Núñez (37), ambos domiciliados en la zona conocida como Pantanal, en el barrio San Isidro de Lambaré.

Lucas Núñez tiene antecedente por robo agravado, mientras que su tío Sergio registra antecedentes por incumplimiento del deber alimentario, hurto, hurto agravado y hurto agravado en grado de tentativa.

El subjefe de la comisaría 11° Central de Arroyo Seco, comisario Antonio Rodas, relató que poco antes de las 11:00 de la mañana, ambos maleantes comenzaron a asaltar a cuantas mujeres se encontraron en el camino.

Los delincuentes utilizaron un puntiagudo destornillador de unos 30 centímetros de largo para reducir a las víctimas, que fueron despojadas de sus teléfonos celulares, billeteras con documentos, tarjetas de crédito, débito y hasta dinero en efectivo.

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Agentes de Arroyo Seco y del grupo Lince participaron en la búsqueda

Una vez que se recepcionó la primera denuncia de asalto, inmediatamente la Policía ordenó a través del Sistema de Radio la búsqueda y captura de los sospechosos, ante esto el comisario Rodas con todo el personal a su cargo, incluyendo a los agentes del Grupo Lince asignados a la zona iniciaron un recorrido de cuadra por cuadra en busca de los maleantes.

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Pese a ello, los delincuentes tuvieron la posibilidad de atacar a otras dos víctimas en la misma zona y luego cruzaron hacia la zona de Villa Elisa, sobre la calle Lomas Valentinas esquina Yataity Corá, sorprendieron a Miriam Elizabeth Romero Vázquez (48) y a su hija María Leticia Romero (29), en el momento en que bajan de su vehículo para ingresar a la casa.

Las dos mujeres al darse cuenta de que iban a ser asaltadas intentaron correr, pero fueron alcanzadas y arrojadas sobre la vereda, donde fueron despojadas de una cartera que contenía dinero en efectivo, G. 1.000.000, tarjetas de créditos y celulares, con los que se alejaron del sitio.

Sospechosos intentaron usar tarjetas robadas

Luego de este asalto la búsqueda de los asaltantes se intensificó en la zona y más cuando un informante alertó a los oficiales que ambos sospechosos fueron vistos tratando de sacar dinero de un cajero automático instalado en una estación de servicios sobre la avenida Defensores del Chaco.

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En el primer intento, los delincuentes no lograron descifrar el código de la tarjeta robada, por lo que salieron del sitio y cuando llegaron a otra estación destilación de servicios ubicada sobre la misma avenida, pero ya llegando a la zona de Lambaré fueron detectados por los patrulleros del Lince y agentes de la comisaría 11° Central, quienes rodearon el sitio y finalmente capturaron a los asaltantes vestidos de negro.

En poder de los delincuentes se encontraron una billetera roja, G. 790.000, cinco teléfonos celulares, documentos personales de las víctimas y el destornillador amarillo, que usaron para atemorizar y reducir a sus víctimas.