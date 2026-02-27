Video: vecinos denuncian serie de robos en Ñemby

La comisión de vecinos de la fracción Santa Elena de Ñemby denunciaron ante la Policía Nacional una seguidilla de robos que se registró durante la madrugada de ayer, jueves.

Un par de víctimas coincidieron en que es la primera vez que se registra una situación así en la zona, algo que motivaba a que tengan algunas pertenencias incluso expuestas al aire libre.

“Me desperté esta mañana y vi el vidrio roto de mi vehículo. Llevaron mi cartera con todos mis documentos y luego todos se dan cuenta de que fueron varias las casas afectadas”, relató Jessica Britez, quien sostuvo que hace dos años vive en el lugar y pese a dejar cosas como sillones u otros objetos en áreas abiertas, hasta ayer no llegó a sufrir un robo.

Por su parte, Fabián Samaniego confirmó que un desconocido se alzó con una pequeña congeladora que tenía en su domicilio y el hecho fue capturado en imágenes de circuito cerrado. “Es la primera vez y nos parece extraño; esta calle es bastante segura y nunca tuvimos problemas. Pasó el congelador por arriba, alzó y ni en cinco minutos ya estaba en otra casa”, precisó.

Lea más: Detienen a sospechoso que intentó llevarse a un niño en Estanzuela

Zona límite entre Ypané y Ñemby

Por su parte, el subcomisario Alfonso Paredes, de la Comisaría 57 de Cañadita, Ñemby, sostuvo que la zona es histórica tener un conflicto por sus límites entre Ypané y Ñemby, ya que anteriormente la custodiaba la Comisaría 40 de Thompson, Ypané.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, aseguró que pese a que no se pueda determinar la jurisdicción en sí, la comisaría de Ñemby intensificará sus patrullajes y también se prevé una coordinación con las ciudades aledañas para “unir fuerzas”.

Lea más: Detienen a hombre que agredió a machetazos a su pareja en Cambyretá