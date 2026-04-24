Alerta MAFE ante la desapareción de dos jóvenes

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia y la Policía Nacional reportan la desaparición de dos adolescentes. Como parte del protocolo de búsqueda de personas, ya está activada la Alerta MAFE con el fin de poner en marcha todos los mecanismos de difusión.

Una de las adolescentes desaparecida es Yésica Noemi Ferreira Rodríguez de 16 años.

La última vez que se la vio fue el jueves 23 de abril, aproximadamente a las 09:00 en el domincilio ubicado en el barrio Chaipe en la ciudad de Encarnación.

En ese momento, Yésiva vestía un pantanlón de jeans color negro, una blusa de color gris y zapatillas.

La joven es de contextura física robusta, estatura alta, cutis morena y cabello negro largo.

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La otra adolescente que no regresa a su hogar es Yamira Belén Olmedo Ortega, de 17 años, quien se encuentra desaparecida desde el 21 de este mes.

La última vez se la vio en el barrio Santa Librada de la ciudad e Yaguarón, aproximadamente a las 10:30. En ese momento vestía un short de color negro, y una camiseta deportiva blanca.

La joven es de contextura físcia delgada, estatura alta, cutis moreno y cabello color negro.

Ante cualquier información, contactar con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130 o al 911 de la Policía Nacional del Paraguay.