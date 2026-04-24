Video: impactante triple choque de camiones en San Alberto

Apróximadamente a las 11:00 se produjo un impactante choque múltiple en el kilómetro 91 de la Ruta PY07, San Alberto, en el que estuvieron involucrados dos tractocamiones de la marca Scania y una camioneta Hyundai H100.

Según los informes de la Comisaría 13ª de la Policía Nacional, el accidente se originó cuando uno de los camiones Scania que iba en sentido este a oeste perdió el control.

El pesado vehículo impactó contra los otros dos que pasaban por la zona, lo que provocó que uno de los tractocamiones volcara y quedara atravesado sobre la calzada, por lo que obstruyó el paso de manera parcial durante varias horas.

El conductor del camión que sufrió el vuelco resultó con lesiones y fue asistido rápidamente por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Alberto. Posteriormente, fue trasladado al Puesto de Salud local para recibir atención médica.

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Impactante accidente en San Alberto

Por su parte, los otros conductores involucrados fueron identificados como Dionicio Rivarola, quien manejaba la camioneta Hyundai, y César Riveros Marín, al mando del segundo camión Scania, resultaron ilesos tras el impacto.

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Varias compañías de bomberos trabajaron arduamente en el lugar para realizar la limpieza de la vía y el despeje de los materiales esparcidos, con el fin de restablecer la circulación normal en la zona.