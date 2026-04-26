Policiales
26 de abril de 2026 - 17:32

Coronel Oviedo: Policía incauta unos 300 kilos de carne tras procedimiento

Dos policías en un corral, uno vestido de negro y otro de camuflaje, observan una vaca blanca rodeada de vegetación.
La Policía Nacional del Paraguay llevó a cabo una operación contra el abigeato en Coronel Oviedo.

La Policía Nacional, a través de su departamento de Lucha contra el Abigeato, realizó un procedimiento en la Colonia Blas Garay, Coronel Oviedo, y mediante la intervención se incautaron unos 300 kilos de carne vacuna.

Por ABC Color

En el Marco de la Lucha Contra el Abigeato, personal del departamento especializado del departamento Caaguazú incautó un vehículo y aproximadamente 300 kilos de carne vacuna que serían producto de abigeato.

El procedimiento se realizó en la Colonia Blas Garay, distrito de Coronel Oviedo, donde también se encontró un buey de raza híbrida.

Los uniformados encontraron en el lugar a una persona a la que se solicitó la documentación para el traslado de la carne, sin embargo, este -según datos policiales- mencionó a los intervinientes que no contaba con lo solicitado, aunque el buey supuestamente fue comprado a un tercero, quien fue contactado y confirmó la transacción.

Hombre en camiseta burdeos con el número 6, ayudado por otros dos, cargan un objeto envuelto en manta naranja.
Procedimiento Policial por presunto abigeato.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público y se dispuso que todos los elementos incautados sean trasladados hasta la subcomisaría 04 de Blas Garay.

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