Coronel Oviedo: Policía incauta unos 300 kilos de carne tras procedimiento

En el Marco de la Lucha Contra el Abigeato, personal del departamento especializado del departamento Caaguazú incautó un vehículo y aproximadamente 300 kilos de carne vacuna que serían producto de abigeato.

El procedimiento se realizó en la Colonia Blas Garay, distrito de Coronel Oviedo, donde también se encontró un buey de raza híbrida.

Los uniformados encontraron en el lugar a una persona a la que se solicitó la documentación para el traslado de la carne, sin embargo, este -según datos policiales- mencionó a los intervinientes que no contaba con lo solicitado, aunque el buey supuestamente fue comprado a un tercero, quien fue contactado y confirmó la transacción.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público y se dispuso que todos los elementos incautados sean trasladados hasta la subcomisaría 04 de Blas Garay.

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