Caen otros supuestos involucrados en esquema de abigeato del Chaco

La operación Sequimir Vestigia Ñ es un caso desarrollado por policías del Departamento de Lucha Contra el Abigeato, bajo la supervisión del fiscal de Villa Hayes, Irán De Jesús Suárez Galeano, quien impulsa un proceso penal por hurto agravado en banda y abigeato.

Esta investigación nació el 14 de febrero pasado, cuando se denunció un supuesto asalto a la estancia Santa Marta, situada en la Ruta Ñ, a 20 kilómetros de la Ruta PY09, a la altura de la colonia Pa’i Puku, distrito de Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes.

Lea más: Operativo contra abigeato deja tres detenidos y millonaria incautación en Caaguazú

Supuestamente, una banda robó del lugar un lote de 109 animales vacunos luego de tomar de rehenes al capataz Alberto Magno Giménez, de 46 años, y a toda su familia.

Sin embargo, ese mismo día los investigadores pillaron que el propio capataz habría vendido los animales, por lo que el fiscal ordenó su detención y luego presentó imputación.

El responsable de la investigación, comisario principal Wilson Cáceres, explicó que en el transcurso de la pesquisa detuvieron también a Nelson Mariano Zalazar Valdez, de 31 años, y Fernando Daniel Benítez Amarilla, de 30 años, supuestos choferes de los dos camiones utilizados para sacar los animales de la estancia, y Juan Walberto González Amarilla, de 42 años, el supuesto contratante de los dos choferes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Después cayeron Fermín Cohene Mendoza, de 29 años; Rodi Cohene Mendoza, de 30 años, y Ricardo Gabriel Vera Leiva, de 34 años, quienes son los que habrían convencido al capataz de vender los animales de su patrón y los que gestionaron el traslado de los animales.

La mayor parte de las vacas fueron llevadas del Chaco un matadero de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, donde se recuperó un lote de 64 animales vivos.

Lea más: Desarticulan esquema de abigeato que operaba en el Chaco

Otros arrestos practicados en la causa fueron los de Julio César Arzamendia Florentín, de 34 años, quien habría sido uno de los que entraron a la estancia para sacar las vacas, y Carlos Ysmael Gavilán Benítez, de 44 años, quien supuestamente ofrecía a la venta los animales sustraídos.

El que consiguió las guías de traslado

Lo nuevo en la causa, según informó el comisario principal Wilson Cáceres, es la detención de una pareja que habría proveído guías falsas para el traslado de los animales por la ruta y que además habría acompañado el convoy de transganados.

Se trata de Julio César Romero Arce, de 37 años, y Zania Tamara Domínguez Riquelme, de 31 años, quienes fueron apresados ayer en Asunción.

Estos también serían imputados por hurto agravado en banda y por abigeato.

El otro gran caso de abigeato

La operación Sequimur Vestigia Ñ, ejecutada ahora por el robo de 109 animales de la estancia Santa Marta de la zona de la Ruta Ñ, en el distrito de Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes, en las coordenadas 24° 16′ 09″S, 58° 26′ 22″W, es una especie de continuación de la operación Sequimur Vestigia, desarrollada tras el robo de 300 vacas de la estancia Santa Ana de la colonia Cadete Pastor Pando, en el municipio de General Bruguez, departamento de Presidente Hayes, en las coordenadas 24° 22’ 03” S, 58° 58’ 18” W.