Cuatro detenidos por intento de abuso de una joven nativa en Mariano Roque Alonso

Dos de los detenidos por el intento de abuso fueron identificados como Aldo Alejandro Amarilla Fernández (32), Rodrigo Jamil Areco Dávalos (32), ambos del barrio Santísima Trinidad de la ciudad de Asunción.

En tanto que los otros capturados son Samuel Franco González (24), con antecedentes judiciales por hurto agravado y violencia familiar y David Rodrigo Meza Chamorro (41), con antecedente por hurto agravado..

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De acuerdo con datos proveídos por los mismos investigadores, al menos seis hombres aparentemente bajo los efectos del alcohol se encontraron con la jovencita en plena calle. Aparentemente, los miembros del grupo invitaron a la joven con unos tragos y luego bajo engaños la llevaron hacia el baldío.

Una vez en el sitio, los hombres agarraron a la víctima y comenzaron a manosearla, al mismo tiempo tomaron una pedazo de cuerda que encontraron en el lugar con la que intentaron maniatar a la jovencita.

Fue en ese momento que la víctima comenzó a forcejear con todas sus fuerzas y pedir socorro a gritos a los vecinos. Estos, al escuchar el alboroto comenzaron a llamar a la Policía a través del Sistema 911.

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En un último esfuerzo, la jovencita logró zafarse de sus captores, salió corriendo del sitio y se encontró en la calle con los oficiales de la comisaría Décima Central de Mariano Roque Alonso, quienes llegaron al sitio tras la denuncia de vecinos.

Dos logaron escapar

La jovencita condujo a los uniformados hasta el sitio donde la tenían contra su voluntad y en el cual intentaron atarla para luego abusar de ella. Cuando los sospechosos vieron llegar a los agetnes intentaron correr, dos lograron saltar una muralla y se alejaron del sitio.

En tanto que los otros cuatro fueron alcanzados y arrestados, todos fueron llevados a la comisaría jurisdiccional. El caso fue informado a la Cynthia Torres, quien dispuso la detención de todos ellos.

También se dispuso que la víctima sea trasladada a la Clínica Forense del Ministerio Públicodonde fue donde inspeccionada y confirmaron que la mujer no fue abusada.